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中華職棒／熱身賽賽程出爐！這兩場在大巨蛋開打　售票資訊一次看

▲2024合作金庫中華職棒公布熱身賽賽程出爐。（圖／中職提供）
▲2024合作金庫中華職棒公布熱身賽賽程出爐。（圖／中職提供）

記者路皓惟/綜合報導

隨著2024合作金庫中華職棒公辦熱身賽即將開打，今年的賽程已經正式公布，熱身賽將於3月13日在台南棒球場揭開序幕，由味全龍與統一7-ELEVEn獅展開「龍獅大戰」。由於今年台北大巨蛋確定是中職開幕戰場地，因此聯盟規劃安排在3月16、17日兩場熱身賽在大巨蛋進行實戰測試。

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中職首次進軍台北大巨蛋

中職賽事首次進軍台北大巨蛋，成為今年開幕戰場地，並規劃有高達二十多場的例行賽事在此進行。為了確保開季前的準備能夠無縫接軌，聯盟特別安排了2場熱身賽在台北大巨蛋進行實戰測試，分別是3月16日中信兄弟對上味全龍，以及3月17日中信兄弟迎戰富邦悍將。這不僅讓教練、球員及聯盟賽務同仁提早適應場地，也是希望讓球迷們能夠提前感受到大巨蛋獨特的魅力。

熱身賽的賽事從3月13日起至27日，總共6隊將進行30場的激戰，賽事地點除了台南、台北大巨蛋外，還包括斗六棒球場、新莊棒球場、天母棒球場等地。

球票資訊一次看

預售票將於3月4日中午12點起開始預售，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票更有85折優惠，歡迎大家踴躍購票進場迎接全新賽季。

今年熱身賽售票採單一票價販售，平日全票為250元、假日全票300元，球迷可以利用7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買預售票則有85折優惠，平日預售票210元、假日預售票255元。台北大巨蛋場次假日全票為500元，預售票425元。3月4日中午12點起，正式於7-11統一超商門市機台或ibon售票網站開放預購。

▲中華職棒熱身賽賽程及售票資訊。（圖／中職提供）
▲中華職棒熱身賽賽程及售票資訊。（圖／中職提供）
合作金庫長期支持運動產業，連續兩年冠名中華職棒熱身賽，持續透過推廣運動風氣，鼓勵民眾重視身心健康養成運動習慣，帶動全民運動風氣。2024合作金庫中華職棒熱身賽即將點燃戰火，歡迎大家一起到球場觀看比賽，六隊激戰精彩絕倫，全新賽季精彩可期！

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