中華職棒／熱身賽賽程出爐！這兩場在大巨蛋開打　售票資訊一次看

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中職賽事首次進軍台北大巨蛋，成為今年開幕戰場地，並規劃有高達二十多場的例行賽事在此進行。為了確保開季前的準備能夠無縫接軌，聯盟特別安排了2場熱身賽在台北大巨蛋進行實戰測試，分別是3月16日中信兄弟對上味全龍，以及3月17日中信兄弟迎戰富邦悍將。這不僅讓教練、球員及聯盟賽務同仁提早適應場地，也是希望讓球迷們能夠提前感受到大巨蛋獨特的魅力。
熱身賽的賽事從3月13日起至27日，總共6隊將進行30場的激戰，賽事地點除了台南、台北大巨蛋外，還包括斗六棒球場、新莊棒球場、天母棒球場等地。
球票資訊一次看
預售票將於3月4日中午12點起開始預售，球迷朋友可透過全國7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買，預售票更有85折優惠，歡迎大家踴躍購票進場迎接全新賽季。
今年熱身賽售票採單一票價販售，平日全票為250元、假日全票300元，球迷可以利用7-11統一超商門市機台或ibon售票網站購買預售票則有85折優惠，平日預售票210元、假日預售票255元。台北大巨蛋場次假日全票為500元，預售票425元。3月4日中午12點起，正式於7-11統一超商門市機台或ibon售票網站開放預購。
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