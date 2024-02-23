不滿驗出瘦肉精推實驗室汙染　徐巧芯嗆陳建仁：參加百萬小學堂？

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徐巧芯追問同批肉品百分之多少已賣掉，陳駿季說， 賣掉的他不清楚，所有豬是吃同一批飼料，驗了17件，這跟百分比無關。陳建仁表示，所有食安檢查就是用同批樣品檢查，批徐巧芯講的是外行話，食安不是這樣檢查。
徐巧芯追問，食藥署過去是否常驗出一包違法，第二包以後都沒有的話就不公布。陳駿季說，驗出一包後，會針對同批同品項複驗。陳建仁表示，程序是採樣後發現有驗出，應該讓廠商在15天內申請複驗，台中市政府沒有做，檢驗出來後如果是很低的濃度，應該去採其他樣本檢驗。
徐巧芯問說，辣椒粉有無驗出蘇丹色素？有給廠商15天複驗嗎？陳建仁回應說，有啊，是雲林縣驗出來，驗出來後，新北市政府就去查上游。徐巧芯質疑，是公布了才讓廠商複驗，還是你不知道，所以蘇丹色素就不用15天複驗？但是瘦肉精要15天複驗？陳建仁表示，徐巧芯搞錯，一個有溯源，一個沒溯源，蘇丹色素是因為有溯源，新北市政府才查到。
徐巧芯表示，複驗是廠商權利，但是跟公布是兩回事，台中市政府有讓台糖申請複驗，但什麼時公布是政府按照食安法第5條公布。陳建仁反駁，台中市政府檢驗出是低劑量，沒有做進一步驗證，低劑量應該要複驗，沒有去做。
徐巧芯問，「食安處是野雞單位嗎？」是否為有被食藥署認證合格的實驗室？陳建仁表示，有認證是一回事，可能是人為疏忽，任何一個被認證的實驗室都有疏忽，中研院P3實驗室被認證還是會疏忽，該實驗室「曾經被認為是」。徐巧芯驚呼，「什麼時候啟動撤掉認證程序？」陳建仁回說，徐巧芯的問題很奇怪，台中實驗室要負起責任，要確認檢驗正確，要讓廠商有複驗的機會。
徐巧芯問是否同意此事件為政治千面人，台中市政府下毒？是否要提告社維法？陳建仁表示，講千面人這事情是危言聳聽，如果是千面人下毒絕對不是那個濃度，不判斷這是千面人，並稱徐巧芯不懂、不曉得千面人下毒情況。徐巧芯反酸說，她知道政院很愛告人，她有準備一批名單，上面是曾經說過有政治千面人在豬肉下毒，只要一聲令下，她馬上把名單提供出來。
徐巧芯秀出民進黨文宣，文宣指稱台中市政府採購西布特羅，流向不知道去哪，暗示有問題，詢問該文宣是否有抹黑問題？陳建仁表示，因為西布特羅只有在實驗室裡，飼養過程不會有西布特羅出現，現在只有一塊肉在實驗室檢驗出來，請問西布特羅哪裡來？徐巧芯的邏輯呢？有西布特羅的實驗室就只有一塊肉檢驗出來，這塊肉在台中市政府的實驗室。
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