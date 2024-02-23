台股登萬九仍支撐不了新台幣！專家點出主因　不排除重演去年走勢

台電慘被罵爆！增資解虧損、擬漲電價等爭議　發言人親上火線解答

▲ 因龐大虧損、增資遭批坑殺民股、擬漲電價等議題，台電近年站在風口浪間上，遭到外界罵聲隆隆，對此，台電發言人蔡志孟親上火線一一說明回應。（圖／NOWnews資料照）
▲ 因龐大虧損、增資遭批坑殺民股、擬漲電價等議題，台電近年站在風口浪間上，遭到外界罵聲隆隆，對此，台電發言人蔡志孟親上火線一一說明回應。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

因龐大虧損、增資遭批坑殺民股、擬漲電價等議題，台電近年站在風口浪間上，遭到外界罵聲隆隆。台電今（23）日召開股東臨時會，擬增資解巨額虧損，會中不僅遭到股東批評坑殺民股、欺壓小股東權益，甚至還叫經濟部長王美花下台，對此，台電發言人蔡志孟會前親上火線，受訪表達台電虧損走到增資這一步也是不得已，盼股東諒解，同時也針對近期其他爭議一一說明。

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針對台電長期承受的虧損壓力，蔡志孟表示，近幾年受到俄烏戰爭影響，燃料成本增加每年都超過6000億元，與戰爭前燃料成本不到3000億元相比，現在的局面等同有約3000億元的額外支出，造成台電連2年虧損，前年虧損2675億元、去年1985億元。為了要讓台電資產活絡、公司體質改善、財務穩健，以及確保供電穩定，台電決定辦理增資，去年由行政院核定今年增資1000億，在股東臨時會上追認；去年增資1500億中，有1億尚未增資完成，故也會於今日股臨會上追認；整體共計增資1001億。

對於外界質疑此次增資案不符合法律，且此舉有坑殺民股、欺壓小股東權益的疑慮，他指出，公司在面對增資時，選擇很多，如今台電面臨巨額虧損，找尋大股東來增資可一次到位解決燃眉之急，並強調，台電這兩年因外在燃料成本增加造成嚴重虧損，期間守住穩定供電，更扮演物價消波塊，巨額虧損走到增資這一步「也是不得已」，台電有不少員工是股東，因公司虧損而發不出股利，「台電深感抱歉」，但執行府政策下，增資是沒有辦法的辦法，盼與股東多溝通，請求諒解。

此外，多名立委質疑，民進黨政策錯誤是造成台電虧損主因，蔡志孟說，近年再生能源持續發展，且即使以核電佔比16%最高的2015年的發電結構，套用現在的燃料成本計算，燃料費費也大約高達6000億元，與現況差距不大，因此虧損主要不是「非核家園」政策導致。而針對電價調漲，尚未有定案，盼最終決議能讓所有用戶負擔小一些，但又能兼顧到整體產業競爭力。

提及今年燃料價格走勢，他表示，燃料成本前年飆升至7500億元，去年6800億元，天然氣價格也由每立方米8元漲至16元，價格倍增，雖然現在價格略降，但對於台電採購成本而言，還是處於高水位狀態。

除了增資外，媒體追問未來行政院是否會再有新一波補貼，蔡志孟回應，這需要等行政院決定後才能公告，當然台電希望政府能多多關注台電，用補貼、增資、電價調整等多元方式來解決目前的經營困境。

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