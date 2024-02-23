台電慘被罵爆！增資解虧損、擬漲電價等爭議　發言人親上火線解答

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對於外界質疑此次增資案不符合法律，且此舉有坑殺民股、欺壓小股東權益的疑慮，他指出，公司在面對增資時，選擇很多，如今台電面臨巨額虧損，找尋大股東來增資可一次到位解決燃眉之急，並強調，台電這兩年因外在燃料成本增加造成嚴重虧損，期間守住穩定供電，更扮演物價消波塊，巨額虧損走到增資這一步「也是不得已」，台電有不少員工是股東，因公司虧損而發不出股利，「台電深感抱歉」，但執行府政策下，增資是沒有辦法的辦法，盼與股東多溝通，請求諒解。
此外，多名立委質疑，民進黨政策錯誤是造成台電虧損主因，蔡志孟說，近年再生能源持續發展，且即使以核電佔比16%最高的2015年的發電結構，套用現在的燃料成本計算，燃料費費也大約高達6000億元，與現況差距不大，因此虧損主要不是「非核家園」政策導致。而針對電價調漲，尚未有定案，盼最終決議能讓所有用戶負擔小一些，但又能兼顧到整體產業競爭力。
提及今年燃料價格走勢，他表示，燃料成本前年飆升至7500億元，去年6800億元，天然氣價格也由每立方米8元漲至16元，價格倍增，雖然現在價格略降，但對於台電採購成本而言，還是處於高水位狀態。
除了增資外，媒體追問未來行政院是否會再有新一波補貼，蔡志孟回應，這需要等行政院決定後才能公告，當然台電希望政府能多多關注台電，用補貼、增資、電價調整等多元方式來解決目前的經營困境。