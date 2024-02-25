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中信啦啦隊專訪／狂拍廣告遭欠2年薪！怡琪心寒：盼真相遲早出來

▲中信啦啦隊怡琪從大二就踏進影視圈拍攝廣告，結果被前經紀人惡意欠薪2年，讓她有些心寒，盼望真相遲早會出來。（圖／記者葉政勳攝影）
▲中信啦啦隊怡琪從大二就踏進影視圈拍攝廣告，結果被前經紀人惡意欠薪2年，讓她有些心寒，盼望真相遲早會出來。（圖／記者葉政勳攝影）

記者詹鎰睿／專訪

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters在去年拋出震撼彈，宣布加入6位新的正妹練習生。其中，怡琪憑著清新外表與活潑甜美的笑容，迅速吸住球迷目光，也讓不少眼尖的粉絲發現，經常在廣告中看到她，而被封為「新生代廣告女神」。事實上，怡琪向《NOWnews今日新聞》坦言，從大二踏進影視圈的她，已長達兩年多的時間都沒收到任何酬勞，還被前經紀人抹黑造謠，讓她心冷直呼：「真相遲早出來。」

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▲怡琪被眼尖的球迷發現，拍過好多部廣告，因而封為「新生代廣告女神」。（圖／怡琪IG）
▲怡琪被眼尖的球迷發現，拍過好多部廣告，因而封為「新生代廣告女神」。（圖／怡琪IG）
家人驚喜現身球場！怡琪哭到無法自拔

回想去年球季尾聲，怡琪每次應援總是擔心是自己的最後一場，心中迫切地希望家人們能到現場看她，「不確定自己能不能轉為正式生，處於一個有點不捨的狀態，我就很希望家人可以來現場看我的球賽 。」沒想到有次爸爸開車送她到球場後，竟然在背後偷偷策劃一切，聯合家人們驚喜現身。

「跳到八局下半的時候吧！我突然看到一個人拿著上面寫怡琪的牌子，然後蹲在那邊走道上搖來搖去，那個人是我爸！」怡琪笑說，在看到爸爸指著前面的媽媽、姊姊、姊夫後，她瞬間飆淚，再加上比賽末段的現場氛圍越來越高昂，讓她哭到不行，「哇那個表情都很醜！我姊姊還一直錄我，我超後悔的！」

談到家人，怡琪慶幸爸爸媽媽都很保護她，也很支持她的決定，雖然擔心女兒踏入影視圈後會遇到許多挫折，但在聊過之後，爸爸媽媽是相信她的，希望怡琪不要有所後悔，想做什麼就去做，「他們說，永遠會是我的靠山。」

▲怡琪分享，家人驚喜現身球場的故事，讓她瞬間淚崩。（圖／怡琪IG）
▲怡琪分享，家人驚喜現身球場的故事，讓她瞬間淚崩。（圖／怡琪IG）
狂拍2年廣告沒收入！一查才知全進經紀人口袋

從大學二年級開始拍廣告的怡琪，原以為遇到了一位非常好的經紀人，殊不知簽約後竟然被對方欠了兩年多的報酬，而自己僅拿了第一部的酬勞後，就再也沒有收入，「因為剛入行什麼東西都不懂，天真的以為這些錢都是年結，後來才發現越來越不對勁，拍了好多廣告都沒有拿到錢。」讓她陷入無限地自我懷疑與低潮。

幸好當時雙方簽的不是紙本約，想離開就離開，而在結束與前經紀人的合作後，怡琪也換了新的名字重新出發，沒想到仍擺脫不了對方的魔爪。原來怡琪曾從其他工作夥伴口中得知，有個廣告本來要找她，卻被前經紀人抹黑推掉，「他說我心情不好、臨時不想之類。」甚至聯合其他熟識同夥，從中惡意搶下工作，而怡琪始終沒收到任何廣告邀約。

▲中信啦啦隊怡琪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲怡琪坦言，前經紀人會用她名義續約廣告推播，從中賺取錢財。（圖／記者葉政勳攝影）
更可怕的是，怡琪過去所拍攝的那些廣告，至今都還在播映，「那個人會用我的名義去續約，如果你明年要繼續推播的話，你要再續約幾年...」從中賺取不義之財。被問到會不會想提告？怡琪卻選擇樂觀地面對，「就當學經驗啊，我爸爸媽媽說可能他很缺錢，我們家就是比較樂觀的」，一想到要走法院程序，就讓她心累，直呼：「反正遲早真相會出來的！」幸好有越來越多人發現問題，選擇相信怡琪，而她也靠著自身的認真與努力，讓大家慢慢看見真相。

▲中信啦啦隊怡琪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲擁有170公分的怡琪，憑藉清新甜美臉蛋，迅速吸引球迷目光。（圖／記者葉政勳攝影）
▲中信啦啦隊怡琪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲怡琪透露自己超級愛吃，完全沒在控管身材，家裡還有個小小的零食櫃。（圖／記者葉政勳攝影）
▲怡琪坦承自己是個宅女，非常懶惰，可以好幾天都不出門，三餐靠外送解決。（圖／怡琪IG）
▲怡琪坦承自己是個宅女，非常懶惰，可以好幾天都不出門，三餐靠外送解決。（圖／怡琪IG）
▲怡琪個性樂觀且充滿正能量，努力讓大家看見她認真的一面。（圖／怡琪IG）
▲怡琪個性樂觀且充滿正能量，努力讓大家看見她認真的一面。（圖／怡琪IG）
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