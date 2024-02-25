中信啦啦隊專訪／狂拍廣告遭欠2年薪！怡琪心寒：盼真相遲早出來

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回想去年球季尾聲，怡琪每次應援總是擔心是自己的最後一場，心中迫切地希望家人們能到現場看她，「不確定自己能不能轉為正式生，處於一個有點不捨的狀態，我就很希望家人可以來現場看我的球賽 。」沒想到有次爸爸開車送她到球場後，竟然在背後偷偷策劃一切，聯合家人們驚喜現身。
「跳到八局下半的時候吧！我突然看到一個人拿著上面寫怡琪的牌子，然後蹲在那邊走道上搖來搖去，那個人是我爸！」怡琪笑說，在看到爸爸指著前面的媽媽、姊姊、姊夫後，她瞬間飆淚，再加上比賽末段的現場氛圍越來越高昂，讓她哭到不行，「哇那個表情都很醜！我姊姊還一直錄我，我超後悔的！」
談到家人，怡琪慶幸爸爸媽媽都很保護她，也很支持她的決定，雖然擔心女兒踏入影視圈後會遇到許多挫折，但在聊過之後，爸爸媽媽是相信她的，希望怡琪不要有所後悔，想做什麼就去做，「他們說，永遠會是我的靠山。」
狂拍2年廣告沒收入！一查才知全進經紀人口袋
從大學二年級開始拍廣告的怡琪，原以為遇到了一位非常好的經紀人，殊不知簽約後竟然被對方欠了兩年多的報酬，而自己僅拿了第一部的酬勞後，就再也沒有收入，「因為剛入行什麼東西都不懂，天真的以為這些錢都是年結，後來才發現越來越不對勁，拍了好多廣告都沒有拿到錢。」讓她陷入無限地自我懷疑與低潮。
幸好當時雙方簽的不是紙本約，想離開就離開，而在結束與前經紀人的合作後，怡琪也換了新的名字重新出發，沒想到仍擺脫不了對方的魔爪。原來怡琪曾從其他工作夥伴口中得知，有個廣告本來要找她，卻被前經紀人抹黑推掉，「他說我心情不好、臨時不想之類。」甚至聯合其他熟識同夥，從中惡意搶下工作，而怡琪始終沒收到任何廣告邀約。
更可怕的是，怡琪過去所拍攝的那些廣告，至今都還在播映，「那個人會用我的名義去續約，如果你明年要繼續推播的話，你要再續約幾年...」從中賺取不義之財。被問到會不會想提告？怡琪卻選擇樂觀地面對，「就當學經驗啊，我爸爸媽媽說可能他很缺錢，我們家就是比較樂觀的」，一想到要走法院程序，就讓她心累，直呼：「反正遲早真相會出來的！」幸好有越來越多人發現問題，選擇相信怡琪，而她也靠著自身的認真與努力，讓大家慢慢看見真相。
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