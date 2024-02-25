今日來講股／萬九弱弱的！新一周台股小心回測封關價18130點

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艾倫指出，今年以來台股強勢有兩個利多行情，第一個是總統大選，以過去經驗來看，確定準總統後開市第一天的往後20天交易日，過去7年是百分百上漲，而這次也維持上漲態勢。第二個利多是開紅盤行情，過去20年來，除了金融海嘯、網路泡沫以及疫情當年外，開紅盤後10個交易日，收漲機率高達7成，台股在這兩個利多加持下已經短期漲多，而接下來就是元宵，要過完年了，他預估指數可能會休息。
艾倫表示，所謂台股休息倒也不是崩盤，而是漲多之後多少會有回落是很正常的現象。而短線的重要支撐區可以看開春第一天的缺口，當天最低點18550點，跟年前封關日高點約18130點，差距400、500點的大缺口，如果18550點短線收盤有跌破，那麼可能會回測到18130點封關價附近。
艾綸說不至於會有「元宵變盤」，主要是看好今年「萬物皆復甦」，尤其是台積電半導體相關，國內外報告皆看好今年會持續成長，半導體庫存也趨於平衡，甚至需求大於供給，再加上AI晶片需求強勁，半導體今年一定會更強，因此一整年強勢多頭，中間難免一定有休息，他預估第二季可能偏向個股輪動、大盤指數震盪的休息態勢，有修正到萬六就是最好買點，但修養生息之後，到了下半年仍有機會衝兩萬點。
艾倫指出，近期AI股有些拉回或是開高走低，其實是因為目前供給還上不來，台積電先進封裝CoWoS產能接單持續滿載，但由於需求太過強勁，導致供貨不足，但相信隨著台積電封裝廠擴廠、後續晶片量能跟上來補上，且台積電資本支出沒有下修的話，那麼AI概念股與台積電設備廠商也會直接性受惠，中長線仍有表現。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。