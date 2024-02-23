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藍委質詢砲火猛烈不給回答　陳建仁不滿轉頭向韓國瑜「求救」

▲陳建仁下午赴立法院備詢。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）
▲陳建仁下午赴立法院備詢。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）

記者陳佩君／台北報導

行政院長陳建仁今（23）日赴立法院進行食安報告，國民黨立委王育敏質詢時，狂轟蔡政府「食安五環破功」，卻不讓陳回應，逼得陳不滿、轉頭向立法院長韓國瑜「求救」，「院長我們是不是可以互相回答」；韓則當場起身當起「公道伯」，裁示「現在是專案報告，官員委員共同使用詢答時間」。

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陳建仁今率同相關部會首長赴立法院，進行民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

王育敏質詢時細數民進黨執政時期發生的食安問題，直言「食安五環破功」；她提到台中市府驗出台糖豬肉含有瘦肉精，整個行政系統、綠委卻打擊第一線食安人員，查驗最需要的就是食安人員，但此事卻讓他們委屈落淚、打擊士氣，「民進黨8年執政源頭沒有守住，查驗也不夠徹底」。

陳建仁試圖回應，但王育敏不甩，面對王強硬態度，陳轉頭問韓國瑜，「院長我們是不是可以互相回答」，王育敏回稱「我沒有問的時候，就不需要回答」。

陳建仁拉高聲調說，「規定不是這樣，規定是這個時間是兩個人共用的」，王育敏反駁「委員有問，院長才需要回答」；韓國瑜隨後報告，「現在是專案報告，官員委員共同使用詢答時間」，陳建仁聽聞後，直呼「對阿！所以我可以回答阿！」，王育敏則說，「我現在沒有問題問你，我問你時可以回答」。

王育敏隨後質疑中央打擊實驗室人員，陳建仁回覆，「這我不同意，我們沒有打擊喔！委員這樣講我們不同意！完全不同意，中央地方一條心，你這是挑撥離間！」

待質詢時間到，麥克風消音，王育敏仍砲火猛烈，韓國瑜也重申，「謝謝王委員育敏的質詢，這是專案食安報告，採即問即答，要拜託委員及官員互相尊重，共同遵守相關質詢規定，再次感謝大家」。

▲王育敏質詢時拋出多項質疑。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）
▲王育敏質詢時拋出多項質疑。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）

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