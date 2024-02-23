沈建宏市場剁雞小拇指伸不直 想賣2000萬豪宅「再拚大間婚房」
童星出身的沈建宏與經紀人解約後，為了生計，放下身段到傳統市場叫賣雞肉，他今（23）日進棚錄節目《百變智多星》，坦言消息曝光後生意變好，不過長期剁雞肉，出現小指無法彎曲、聲音沙啞等職業傷害，並說最近想賣掉2000萬貸款的房子，努力存老婆本，買更大間的婚房，計畫今年向女友求婚。
記者楊穎軒／綜合報導
沈建宏表示，現在1個月去市場4到6天，沒有想過會有記者來報導，生意變得很好，收入也好轉，「引起這麼大的迴響、支持也激勵到很多人，現在確實大環境比較辛苦，只要努力不偷不搶就不會有問題」，但一個早上大約要剁150隻雞腿，因為菜刀握太緊，施力點不對，導致小拇指彎不下來，「有時候睡覺會痛醒，就是類似板機指，算是職業病。」
此外，沈建宏透露，7、8年前在新北購入約2000萬、兩房的屋子，本來跟姊姊一起住，近期姊姊成家，讓他萌生賣房紓困的念頭。他說，雖然每月開銷不到10萬，但每月要繳7萬元房貸，有點壓縮生活品質，所以有在思考要不要賣房，「賣掉之後再拚一下，看可不可以再換的更大間一點」，規劃為婚房。
目前沈建宏偶爾接通告、到市場賣雞腿，也和交往2年多的女友投資醫美診所，並打算和瑜伽教室合作，拓展副業，被問覺得演藝圈比較好賺嗎？他認為不太穩定，反而覺得做生意比較腳踏實地。
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