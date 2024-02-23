突破就業重圍！勞動部高屏澎東分署助壯世代民眾重返職場

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郭耿華說，勞動部於今(113)年開春，再推出新制補助，頒布「就業獎勵」與「職場支持輔導」等2項新的補助措施，期鼓勵雇主提供友善環境，並更進一步促進壯世代突破重圍，重返職場穩定就業。
郭耿華並說，只要年滿55歲或45歲已退休者，離開職場滿3個月以上，經由公立就業服務機構推介就業，不僅有適合的工作可做，政府還會獎勵最高6萬元的壯世代就業獎勵，企業僱用壯世代勞工且提供友善協助措施，也可以獲得職場支持補助。
郭耿華指出，只要企業願意僱用壯世代民眾，就可以申請「職場支持輔導」補助，每僱用1人滿30日就補助企業3千元，每人最高補助1年，同一僱主每年最高可補助30萬元，同時壯世代勞工只要經公立就業服務機構依規定媒合成功，且穩定就業滿90日與180日，即可申請「壯世代就業獎勵」補助，總計最高1人可申請6萬元。
郭耿華並指出，高屏澎東分署突破就業重圍，助58歲的柯大姐重返職場，是壯世代重返職場的成功案例，柯大姐曾自營早餐業，從事餐飲工作也有20年以上的經歷，努力上進的柯大姐在餐飲業練就一身武功，但因疫情期間，加上先前工作已有過勞現象，體力不佳，不得以盤讓早餐店。
疫情後重出江湖，卻發現一身本領無用武之地，經由數次求職失敗後信心不佳，失望之餘又因經濟需求，來到高屏澎東分署銀髮人才資源中心求助，經由銀髮中心的輔導員諮詢釐清職涯方向，發現柯大姐可從事餐飲門市工作，故提供就業準備課程，讓柯大姐訓練自我面試技巧與口條。
輔導員也開發拜訪知名速食店業者，與企業說明柯大姐體力狀況，說服企業給予柯大姐家附近的工作職缺，讓柯大姐可自由安排自我時間，同時速食店業者也採用青銀合作模式，讓柯大姐與資深青年員工搭配工作，加速柯大姐職場環境適應力。