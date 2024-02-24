他棄法律系改讀社工系！背後故事超心疼 高鐵助學計畫倒數中
2024「高速傳愛 助學計畫」自1月1日日開始，旅客愛心持續湧現，台灣高鐵公司感謝社會各界將愛心轉化成實際的力量，共同守護孩子們的秘密基地。距離活動截止日3月2日僅剩一個星期，台灣高鐵公司與中華民國快樂學習協會期盼能幫助更多弱勢孩童，誠摯邀請各界持續響應，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款（衛部救字第1121363928號），讓弱勢的孩子們放學後都能獲得生活上關懷與課業的指導，繼續「快樂學習 零距離！」。
記者許若茵／台北報導
台灣高鐵公司表示，與中華民國快樂學習協會攜手合作以來，已幫助全台各地超過8000名弱勢孩童，在放學後能到協會所打造的「秘密基地」，不僅獲得溫暖的餐點，更有課輔老師進行課業教學及輔導完成作業；同時也陪伴、傾聽孩子們的心聲，成為他們小小心靈的避風港以及成長路上的明燈。台灣高鐵公司期盼透過教育，給予弱勢孩童公平學習的機會，引領他們走向光明、美好的未來。
中華民國快樂學習協會理事長簡志忠也分享，一位曾經獲得「高速傳愛 助學計畫」的幫助，再回到基地幫助其他孩子的案例。來自花蓮新住民家庭的阿國，因父母離異，父親常常把脾氣發在他身上，導致阿國不愛回家，在街上遊蕩。經社工介入關懷，阿國輾轉來到了鳳林基地，在基地老師關懷、輔導下阿國不僅考上花蓮高中，原本想要報考法律系的他，最後選擇了社工系，並且還有機會回到當初受到照顧的鳳林基地，來幫助更多弟弟妹妹。阿國感恩的說「希望用自己的故事，帶給弱勢家庭孩子一個希望」。
台灣高鐵公司期盼，今年「高速傳愛 助學計畫」能幫助到更多弱勢家庭的孩童。為鼓勵各界踴躍響應，凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲贈「台灣高鐵造型毛巾袋組」乙個，讓台灣高鐵不僅是交通運具，更藉由高鐵列車將愛無限傳遞。