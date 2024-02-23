觀察／暖男院長韓國瑜展現高度！主持院會用這3招 收服立委人心
行政院長陳建仁今（23）日率衛福部等相關部會，到立法院就食安問題進行專案報告，國民黨立委頻頻與陳建仁言詞交鋒，現場僵持不下時，雙方不免都要主席台上的韓國瑜主持公道，韓國瑜也多次提醒，立委與閣員詢答，請相互尊重。韓國瑜今天就用了三招，展現暖男、公道伯的特質。
記者何哲欣／台北報導
衛福部長薛瑞元今天因為感冒，嚴重燒聲，第一位立委詢答後，韓國瑜就貼心薛瑞元，可以多喝熱茶。到了下午，薛瑞元聲音越來越沙啞，也越見疲態，韓國瑜更打斷立委質詢，說薛瑞元可以坐著答詢，韓甚至也請陳建仁坐著答詢。因當時是綠委王定宇質詢，王定宇也沒有特別意見。不過陳揆與薛瑞元仍堅持站著。
此外，今天是民進黨立委鍾佳濱59歲生日，鍾佳濱上台質詢時，韓國瑜也主動說，今天是鍾佳濱生日，請大家幫鍾佳濱鼓掌。
不過今天院會，最常出現的場景就是藍委與陳揆爭辯不休，藍委說，立委沒有說可以回答，閣員不應搶話，陳揆也不甘示弱，問韓國瑜，什麼時候可以回答？韓國瑜說，今天是專案報告，採即問即答，時間是雙方共用。
今天最後一位質詢的藍委羅智強質詢時，還爆氣狂批陳揆，韓國瑜此時主動打斷，說時間暫停，並再次提醒，質詢時應互相尊重，羅智強才把音量放小。不過韓國瑜今天數度主動打斷立委質詢，維持議場秩序，相較過去歷任院長，確屬罕見，也算是給足陳建仁面子。