黃正音離婚被酸「老公多金出軌正常」！她開嗆：我更會賺也劈腿嗎
韓國女演員黃正音因出演《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》、《雙甲路邊攤》等知名韓劇，奠定她戲劇圈一線女星的地位，2016年才甜蜜閃嫁「鋼鐵CEO李英敦」，婚姻短短維持8年，於本週三（2／21）突然在IG公開老公正面照，隨後透過經紀公司證實2人「正在打離婚官司」，沒想到，社群留言區突然出現老公的聲援者，她二話不說直接與對方開戰，更痛罵「老公婚內2度出軌」。
記者張芸婷／綜合報導
日前，黃正音PO出老公、小孩正面照片，並意有所指地說道：「我慈祥的老公真好看，跟我結婚後活得很有趣又忙碌的我的老公，這段時間你應該很忙，現在開始好好地享受吧」，引起外界注意。
不料，貼文下方卻出現老公的聲援者表示：「我理解英敦哥，老實說，如果有能力又多金，一個女人根本不夠，如果不能理解錢多的男生劈腿，那就不要交往啊」，而這則留言瞬間引發黃正音怒火，回嗆：「我的錢多他1千倍，你懂什麼在那亂講，按照你的想法，那我更會賺、事業更成功，應該是我要劈腿囉」。
另外，黃正音接著痛批：「我已經忍過1次了，是我人生中第1次這樣忍耐」，並自嘲說道：「我是知道他會劈腿才交往的嗎？當然不知道才交往啊！這就是人生…」，間接承認老公劈腿的事實，最後她甚至懷疑，該留言者就是老公本人「你是李英敦吧？」看得出來非常憤怒。
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