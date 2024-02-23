NBA／Kuminga與主帥Kerr和解、1月後大爆發　勇士11戰9勝與此有關

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Kuminga大爆發 獲得重用後解放自身潛力
勇士一直以來致力讓「A. Wiggins - J. Kuminga」這套雙前鋒陣容運用在比賽中，如此他們能夠在側翼得到足夠的運動能力，但Kuminga和Andrew Wiggins之間的配合效果始終不好，之前兩人同時在場時的效率值是負的。
但在一段時間磨合後，目前這個數字已經修正到「-0.5」，正逐步好轉，兩人可以在場上搭檔，也讓勇士在輪換安排上取得很大的進展。Kuminga本季場均15.5分，在球隊內僅次於Stephen Curry和Klay Thompson。
Steve Kerr無愧為名帥 與Kuminga深談化解誤會
根據ESPN記者Baxter Holmes報導，此前勇士內部的矛盾根源與Kuminga缺少成長機會有關，也和Kerr信任年輕球員的程度有關。一位勇士消息人士告訴Holmes，Kerr不會阻止讓誰上場比賽，但在此之前他想確保他們「準備好以我們的方式打球，這是最重要的」。
「在Kerr圍繞Stephen Curry建立的那套解讀比賽、並做出反應的系統中能取得成功的球員，需要天賦、競爭力和快速對場上形勢判讀的多方面結合。當勇士隊處於王朝巔峰時，球隊有資本把賭注押在不理想的球員身上，因為球隊無論怎樣都能夠取勝。」Holmes在文中如此寫道。
Holmes說，Steve Kerr確實花了很多間才重新適應了球隊目前的狀況，以及自己需要作出的改變的事實，但現在他已經很好地接受這些，目前他和Kuminga之間也沒有任何問題了。
事實上Kerr本季也啟用了不少年輕球員，新秀Brandin Podziemski就是勇士隊本季場均至少上場25分鐘的7名球員之一。前提是他們需要適應這支球隊的打法和體系。