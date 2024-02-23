NBA／勇士Kuminga續約行情約9.2億年薪　K湯、Wiggins需「2選1」

NBA／Kuminga與主帥Kerr和解、1月後大爆發　勇士11戰9勝與此有關

▲金州勇士新秀Jonathan Kuminga在獲得上場時間後打出好表現，帶動勇士近期拉出11戰9勝的好成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士新秀Jonathan Kuminga在獲得上場時間後打出好表現，帶動勇士近期拉出11戰9勝的好成績。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在近期11戰取得9勝，在重用「剛果野獸」Jonathan Kuminga以及將Klay Thomppson移至替補後，球隊似乎找到了正確的輪換模式，正慢慢步上軌道。根據ESPN報導，Kuminga在一月後的表現爆發，與他和總教練Steve Kerr達成和解、並獲得重用有關。Kuminga曾經在本季與Kerr因上場時間而有所矛盾，但雙方之後進行了一次開誠布公的談話，也化解了彼此之間的問題。

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自1月8日以來，Kuminga的數據得到明顯提升，在18場比賽中他場均得到20.6分5.7籃板2.8助攻，投籃命中率為56.9%。在全明星賽前的最後11場比賽中，他皆以先發身份出賽。

▲勇士老闆Joe Lacob希望Jonathan Kuminga能成為全明星球員，並且就他在對金塊比賽被冰一事聽取主帥Steve Kerr的回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士老闆Joe Lacob明確表示希望Jonathan Kuminga能成為全明星球員，並曾就Kuminga在對金塊比賽中被冰一事，聽取主帥Steve Kerr的回應。（圖／美聯社／達志影像）

Kuminga大爆發　獲得重用後解放自身潛力

勇士一直以來致力讓「A. Wiggins - J. Kuminga」這套雙前鋒陣容運用在比賽中，如此他們能夠在側翼得到足夠的運動能力，但Kuminga和Andrew Wiggins之間的配合效果始終不好，之前兩人同時在場時的效率值是負的。

但在一段時間磨合後，目前這個數字已經修正到「-0.5」，正逐步好轉，兩人可以在場上搭檔，也讓勇士在輪換安排上取得很大的進展。Kuminga本季場均15.5分，在球隊內僅次於Stephen Curry和Klay Thompson。

▲「剛果野獸」Jonathan Kuminga在攻防兩端打出好表現，主帥Steve Kerr也對他感到開心。（圖／美聯社／達志影像）
▲「剛果野獸」Jonathan Kuminga在一月初開始獲得大量上場時間，他也在攻防兩端打出好表現，主帥Steve Kerr為他感到開心。（圖／美聯社／達志影像）
Steve Kerr無愧為名帥　與Kuminga深談化解誤會

根據ESPN記者Baxter Holmes報導，此前勇士內部的矛盾根源與Kuminga缺少成長機會有關，也和Kerr信任年輕球員的程度有關。一位勇士消息人士告訴Holmes，Kerr不會阻止讓誰上場比賽，但在此之前他想確保他們「準備好以我們的方式打球，這是最重要的」。

「在Kerr圍繞Stephen Curry建立的那套解讀比賽、並做出反應的系統中能取得成功的球員，需要天賦、競爭力和快速對場上形勢判讀的多方面結合。當勇士隊處於王朝巔峰時，球隊有資本把賭注押在不理想的球員身上，因為球隊無論怎樣都能夠取勝。」Holmes在文中如此寫道。

Holmes說，Steve Kerr確實花了很多間才重新適應了球隊目前的狀況，以及自己需要作出的改變的事實，但現在他已經很好地接受這些，目前他和Kuminga之間也沒有任何問題了。

事實上Kerr本季也啟用了不少年輕球員，新秀Brandin Podziemski就是勇士隊本季場均至少上場25分鐘的7名球員之一。前提是他們需要適應這支球隊的打法和體系。

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