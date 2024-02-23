體驗越式風情！新住民穿傳統服飾慶元宵 各國民俗大不同
為了延續新春的喜氣，移民署新竹縣服務站特別將辦公室佈置的年味滿滿外，更邀多元文化講師與新住民朋友同樂元宵節。現場由新竹縣服務站同仁向新住民朋友介紹元宵節的由來，並邀請在場朋友們一起吃湯圓，一同慶祝一元復始、大地回春，祈求家戶團圓平安。
國際中賴正琳／綜合報導
本次活動由來自越南的鄧氏秋恆及泰國的何永媚擔任講師，分別介紹越南及泰國道地美食，分享家鄉與台灣元宵節相同及相異之處。此外，在場的新住民朋友也踴躍分享自己國家相似的節日，來自馬來西亞 的駱秀娥表示，在馬來西亞，元宵節也是情人節，當天會舉辦「拋柑嫁好尪」活動，單身女子會在柑橘上寫下自己的聯絡方式後丟入河中，未婚男子在河邊撈柑橘，藉此機會牽起一段姻緣，非常有趣。
新竹縣服務站站主任楊翹楚表示，本次家庭教育活動搭配元宵節團圓的氣氛及新住民朋友熱烈參與及分享，收到表示獲益良多的正向回饋，未來服務站將持續與多元文化講師的合作，搭配各種不同的主題，提供多元化國際交流之機會，讓參與的新住民及家屬對於不同國家的文化及生活，有更深入的理解與尊重。
另外，移民署自 113 年 2 月 22 日至 3 月 22 日止，受理「112 學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金計劃」， 核發獎項包含新住民子女特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金、新住民及其子女優秀及清寒獎(助)學金，以及新住民證照獎勵金，鼓勵符合資格之新住民及其子女申請。