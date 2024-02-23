一卡通十年有成　十週年特展高雄駁二登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市長陳其邁出席開幕活動時表示，一卡通iPASS MONEY是全國最大電子支付平台之一，近年來的成長進步，大家有目共睹。近年一卡通在數位支付的基礎下，積極整合各項市政公共服務，與高市府率先全國推動數位餐食券及月經平權方案，協助教育局及學校大幅簡化學校相關作業及人力成本，並提高執行效率，無論是食衣住行以及產業，讓數位科技提高市民美好生活。
十週年同步發布「2024 ESG白皮書」，本次主題聚焦在一卡通服務的多元永續運用。iPASS一卡通儲值卡累積發卡數超過4,470萬張，iPASS MONEY用戶數逾610萬，使用場域遍及全台達51萬個據點，生活繳費超過3,800項，當月轉帳金額近百億，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景的支付工具。
此外，特展特別精心規劃多款3D立體一卡通，包括4月3日預購的《SNOOPY珍貴3D造型一卡通》、還有在西門町首播造成轟動Vtuber 2月19日預購的《hololive production Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通》，以及即將於台北華山展區發布的《新海誠系列立體一卡通》，除了讓粉絲珍藏外，特展現場更是將立體卡直接巨大化呈現在民眾眼前，要讓粉絲們驚喜合影留念。
其中罕見的黑色款《SNOOPY珍貴3D造型一卡通》，為一卡通首度推出的SNOOPY 3D立體卡，為嘉惠來看特展的粉絲，特別安排500隻現貨各於十週年展場高雄與台北場兩展搶先發售，特展價只要999元（原價1,080元），高雄展區將於2月24日上午11:30開賣，售完為止。無法到展場購買的民眾，4月3日上午11點起也會在指定通路預購。
此外，也推出「十週年紀念卡」，每款售價150元，高雄及台北展區各限量100張，共200張。特展現場同步推出熱門新款票卡展場限定最低72折優惠，還有超值499元福袋大禮包，內含票卡市值破千元，最低相當22折。
十週年特展現場除了好看好拍好玩外，民眾只要於展覽現場完成iPASS MONEY APP指定任務，就有機會獲得一卡通造型卡等好禮(每人限得乙次)。現場還有展示扭蛋機、夾娃娃機、KTV小包廂、主題拍貼機等。一卡通十週年特展高雄駁二藝術特區P3-1倉庫展出時間至3月3日，3月12日至3月24日也將移展至台北華山1914文化創意園區中7A館維修工廠。