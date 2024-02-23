校園遊蕩犬問題多！教育部3月邀農業部、學生會代表討論對策

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學團呼籲政府檢討遊蕩犬貓回置造成的人犬衝突及野生動物攻擊風險；對於衰老、病重的動物安樂死，能緩解收容所擁擠、野外動物生福利不佳的問題，值得社會深刻省思。
串聯發起人、政大前學生會會長何傑恩表示，學生代表去年底在立委的協助下，和農業部及教育部進行了協調會，就大學管理指引達成共識。惟有野生動物方面，政府不敢直面動保、野保衝突，態度仍過於消極。學生團體呼籲社會各界，不要擱置討論，應更多關注並凝聚共識，勿讓人、犬、野生動物無法真正共存。
教育部回應，教育部已訂定「各級學校犬貓管理注意事項」，並函頒各級學校，做為學校訂定管理規範之參考；該注意事項要求學校確實造冊管理校園飼養之犬、貓及完成疫苗注射，其後應配戴頸環、頸圈等，以利辨識，同時對於經常於校園出現的遊蕩犬、貓，若已建立深厚關係，亦請學校於能力範圍內納入照顧，並做好相關配套管理。
另注意事項第1點及第9點敘明，該注意事項係提供各級學校訂定相關管理規範之參考，學校得依其權責，參酌該注意事項，邀集相關校內代表（包括志工或學生社團），於不違反相關法令情形下，秉持兼顧尊重生命及防疫等原則，協商訂定管理規範，以顧及生命教育、防疫及師生安全。
教育部將函請大專校院依注意事項的原則及精神，落實造冊及校園犬隻管理，保障校園師生、野生動物及犬隻之健康與安全。
至於大學管理指引進度，教育部表示，刻正彙整農業部遊蕩犬相關法規與資源，並研擬校園遊蕩犬管理宣導資料；另針對「各級學校犬貓管理注意事項」亦同步檢視相關內容中；教育部訂於113年3月初邀集農業部及相關學生會代表進行討論，並規劃邀請犬隻管理優良學校分享管理作為，研商討論後，將資料通函予各大專校院參考執行。