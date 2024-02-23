中國網紅花1700萬整成虞書欣！方臉磨骨成瓜子臉 成果卻好冤
中國網美周楚娜從13歲就開始整形，曾揚言想把自己整成藝人虞書欣。提到自己的整形生涯，周楚娜表示從以前到現在大概花了400萬人民幣（約新台幣1754萬元）幾乎所有能做的整形手術都已經做過，被問及為何要整形，周楚娜坦言：「不想被嫌棄。」
記者張一笙／綜合報導
根據中國新聞《今日頭條》報導，周楚娜13歲那年踏入一間聲名顯赫的貴族學校就讀，原以為能夠廣結好友，獲得精彩的校園生活。然而因為她膚色偏黑，五官也不夠精緻，因此被班級中的同學們排擠、嘲諷：「她長得真醜」、「看看那個剛來的黑妞」、「她活脫像一個煤球」，霸凌般的言語如同鋒利的刀子刺痛了周楚娜的心靈，因此在她心中埋下開始整形的種子。
「你問我怕不怕？當然怕！但骨也必須磨。」周楚娜認為自己的臉太方，因此必須磨骨，光磨骨就花了她20多萬人民幣（約新台幣88萬元），這還不是她在整形手術上花最多錢的地方。周楚娜回憶自己曾做過上百次整形手術：「我在鼻子上花的錢最多，前後做了5、6次，至少花了40萬（約新台幣175萬元）。」最滿意的部分則是眼睛，雖然周楚娜的眼睛已經被醫生警告不能再繼續整形，周楚娜說：「我無所謂，只要眼睛大就行。」
周楚娜表示：「我最想成為的人是虞書欣。」對於自己花那麼多錢整形，自己的心理壓力也很大，所以一直想把錢賺回來，並靠著整形的臉做出一番成就：「要靠這張臉幹出點事情來回本，換點東西回來。」一開始父母也十分反對她整形，最終周楚娜靠著期末考每科都95分以上，來說服父母讓她進行第一次割雙眼皮。
周楚娜表示，每年回家過年，家人總要她「別再做了！」被問及有沒有後悔過，周楚娜表示：「後悔！我後悔整得太早，磨過的骨頭現在又長回來了。我還後悔沒有一步整到位，中途跟風走了太多冤枉路。如果再給我一次機會，我一定等到16歲骨骼定型了再做。」
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