誤會兒子遭霸凌！台中家長「帶武士刀」衝學校談判　遭警壓制蹲地

台大實驗室火警市府反應快　蔣萬安：希望每次都快速反應

▲台北市長蔣萬安主持北市道路交通安全會報。（圖／繼北市府提供）
▲台北市長蔣萬安主持北市道路交通安全會報。（圖／繼北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

台灣大學化學系實驗室今（23）日清晨發生火警，消防局第一時間通報相關局處，並立刻到現場撲滅火勢，北市環保局也立即發新聞稿和臉書文，告知處理情況，與日前深坑大火臭味飄向雙北，處置慢半拍引發民怨大不同。對此，台北市長蔣萬安表示，希望能夠每次面對各項狀況都可以像這次即時、快速、有效。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今日主持北市道路交通安全會報，並受訪。媒體詢問台大實驗室失火，環保局的速度比深坑大火還要快很多，4小時內就發文了，是否上次有點生氣之後，大家的這個螺絲就拴緊了，皮繃緊了？蔣萬安表示，今天早上台大化學系實驗室發生火災，消防局第一時間就通報相關局處，也即刻到現場撲滅火勢，而且確認並沒有人員傷亡。

蔣萬安提到，也因爲火災是發生在實驗室，環保局第一時間到現場去了解是否有相關的毒害物質，發現其實只是一些雜物燃燒，並沒有公告列管的毒害物，但仍對周邊空氣風險物質進行監測，監測數據都是正常。環保局第一時間就通過新聞稿發佈相關訊息，另外包括消防局也透過臉書告訴大家現在火勢撲滅的狀況。同樣的，研考會也透過1999持續監測民意進來的情況。

蔣萬安表示，現在開始，他已經再一次請相關局處面對各項突發事故，一定要做好即刻的回應、處置，以及精準、即時、快速、有效地說明，這是各局處必須接下來面對各項事情要做到位的事。

媒體詢問以環保局今天的速度滿意嗎？蔣萬安說，他們就照市府重新研擬討論後，相關通報的機制在運行，也希望能夠每次面對各項狀況都可以像這次即時、快速、有效。

延攬美女發言人楊寶楨入市府？蔣萬安：她非常優秀且年輕

深坑大火臭味瀰漫雙北　黃瀞瑩批：侯友宜快上班、蔣萬安別再睡

深坑火災臭！環保局挨批慢半拍　蔣萬安撂狠話：該懲處就懲處

傳楊寶楨「白轉藍」選松信　徐巧芯：歡迎離開民眾黨到國民黨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞