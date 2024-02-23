台大實驗室火警市府反應快 蔣萬安：希望每次都快速反應
台灣大學化學系實驗室今（23）日清晨發生火警，消防局第一時間通報相關局處，並立刻到現場撲滅火勢，北市環保局也立即發新聞稿和臉書文，告知處理情況，與日前深坑大火臭味飄向雙北，處置慢半拍引發民怨大不同。對此，台北市長蔣萬安表示，希望能夠每次面對各項狀況都可以像這次即時、快速、有效。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日主持北市道路交通安全會報，並受訪。媒體詢問台大實驗室失火，環保局的速度比深坑大火還要快很多，4小時內就發文了，是否上次有點生氣之後，大家的這個螺絲就拴緊了，皮繃緊了？蔣萬安表示，今天早上台大化學系實驗室發生火災，消防局第一時間就通報相關局處，也即刻到現場撲滅火勢，而且確認並沒有人員傷亡。
蔣萬安提到，也因爲火災是發生在實驗室，環保局第一時間到現場去了解是否有相關的毒害物質，發現其實只是一些雜物燃燒，並沒有公告列管的毒害物，但仍對周邊空氣風險物質進行監測，監測數據都是正常。環保局第一時間就通過新聞稿發佈相關訊息，另外包括消防局也透過臉書告訴大家現在火勢撲滅的狀況。同樣的，研考會也透過1999持續監測民意進來的情況。
蔣萬安表示，現在開始，他已經再一次請相關局處面對各項突發事故，一定要做好即刻的回應、處置，以及精準、即時、快速、有效地說明，這是各局處必須接下來面對各項事情要做到位的事。
媒體詢問以環保局今天的速度滿意嗎？蔣萬安說，他們就照市府重新研擬討論後，相關通報的機制在運行，也希望能夠每次面對各項狀況都可以像這次即時、快速、有效。