NBA／勇士Kuminga續約行情約9.2億年薪　K湯、Wiggins需「2選1」

籃球／體育署提解方處理中華男籃保險問題！請籃協參考職棒作法

▲針對亞洲盃男籃資格賽組訓缺失，體育署長鄭世忠介入，表示有必要改變現有集訓模式，將協助中華籃協建立一套國家隊長期培訓體系。(體育署提供)
▲針對亞洲盃男籃資格賽組訓缺失，體育署長鄭世忠介入，表示有必要改變現有集訓模式，將協助中華籃協建立一套國家隊長期培訓體系。(體育署提供)

記者黃建霖/綜合報導

2025年男籃亞洲盃資格賽中華隊球員在對紐西蘭一戰打出拚戰意識，獲得好評，但在中華隊祖訓期間因歸化球員續約、球員保險的問題，卻飽受外界質疑。今（23）日體育署署長鄭世忠也在和籃協充分討論後，就未來國家隊組訓體系、外籍球員歸化及運動員保險等三大課題，提出更進一步的具體作法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
體育署表示，有關國家隊組訓體系方面，鄭世忠署長與籃協已建立初步的共識原則，未來有職業球員參與的國際賽事之國家隊組訓權責，將參考棒球一級國際賽事之業餘與職業球員合作模式，由籃協會同兩個職籃聯盟共同籌組組訓團隊，協助教練團以客觀數據化方式，遴選備戰國際賽事的長期培訓觀察球員大名單，並因應新的主客場賽制，建立進退場機制，以及長期情蒐、體能訓練、運動防護等運科支援模式，期更強化我國籃球運動的國際競爭力，打造籃球國家隊新品牌。

▲阿提諾。（圖／籃協提供）
▲外籍球員歸化方面，籃協除持續洽商已歸化球員阿提諾及戴維斯代表參賽外，將同步徵詢P LEAGUE+、T1及SBL等聯盟中，有意願歸化我國國籍的優秀外籍球員的加入。（圖／籃協提供）
歸化球員將徵詢國內各聯盟尋求優秀的外籍球員　籃球運動員保險參考職棒聯盟作法

至於外籍球員歸化方面，籃協除持續洽商已歸化球員阿提諾及戴維斯代表參賽外，將同步徵詢P LEAGUE+、T1及SBL等聯盟中，有意願歸化我國國籍的優秀外籍球員的加入。同時，體育署將積極商請內政部協助加速球員歸化事宜，以順應國際趨勢結合歸化球員提升國際戰力。

運動員保險方面，除請籃協參考職棒聯盟作法，與職籃聯盟球團洽談於遮蔽個資的原則下提供選手薪資合約，以利保險公司核保外，亦將向國營銀行體系尋求協助。至於涉及其他球員權益課題（包括肖像權及出賽費等）納入協議書，後續將由籃協邀請職業聯盟、工會及現役球員代表共同研商，儘速完成訂定，並評估參考職棒模式簽訂團體協約之可行性。

▲中華隊隊長劉錚表現精彩。（圖／記者葉政勳攝）
▲中華隊隊長劉錚在對上紐西蘭一戰砍下20分，表現精彩。（圖／記者葉政勳攝）
職籃球員對紐西蘭打出好表現　體育署表達感謝

對於昨(22)日晚間在台北和平籃球館由中華男籃代表隊出戰紐西蘭代表隊，代表隊將士用命、團結一心並全場拚戰，最終雖不敵身高、世界排名皆優於我國的紐西蘭隊，但整體表現及奮戰精神令人讚賞，雖敗猶榮，體育署對於全體隊職員的努力，特別表達感謝之意。

體育署最後表示，面對日益競爭的國際籃壇，為強化我國籃球運動國際競爭實力，促進國內職業籃球運動產業的蓬勃發展，並回應國人高度期待，有賴籃協與兩個職籃三方共同深化合作，以榮辱與共的精神，一起建立長期性、制度性及計畫性的國家隊培訓體系，才能協助我國籃球國際實力升級，站穩亞洲，邁向世界，再造我國籃球榮景。

職籃工會稱：體育署將權利義務定調為協會內部事務　喪失對等性

橘爸唬籃／籃協、體育署只保5萬元失能險　為國出征的代價好低廉

張宗憲火大再槓上籃協、體育署！打中華隊「理賠金最多只有3萬」

籃壇放大鏡4／教育部、體育署效率慢!立委批：保險問題半年未改善

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞