籃球／體育署提解方處理中華男籃保險問題！請籃協參考職棒作法

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歸化球員將徵詢國內各聯盟尋求優秀的外籍球員 籃球運動員保險參考職棒聯盟作法
至於外籍球員歸化方面，籃協除持續洽商已歸化球員阿提諾及戴維斯代表參賽外，將同步徵詢P LEAGUE+、T1及SBL等聯盟中，有意願歸化我國國籍的優秀外籍球員的加入。同時，體育署將積極商請內政部協助加速球員歸化事宜，以順應國際趨勢結合歸化球員提升國際戰力。
運動員保險方面，除請籃協參考職棒聯盟作法，與職籃聯盟球團洽談於遮蔽個資的原則下提供選手薪資合約，以利保險公司核保外，亦將向國營銀行體系尋求協助。至於涉及其他球員權益課題（包括肖像權及出賽費等）納入協議書，後續將由籃協邀請職業聯盟、工會及現役球員代表共同研商，儘速完成訂定，並評估參考職棒模式簽訂團體協約之可行性。
職籃球員對紐西蘭打出好表現 體育署表達感謝
對於昨(22)日晚間在台北和平籃球館由中華男籃代表隊出戰紐西蘭代表隊，代表隊將士用命、團結一心並全場拚戰，最終雖不敵身高、世界排名皆優於我國的紐西蘭隊，但整體表現及奮戰精神令人讚賞，雖敗猶榮，體育署對於全體隊職員的努力，特別表達感謝之意。
體育署最後表示，面對日益競爭的國際籃壇，為強化我國籃球運動國際競爭實力，促進國內職業籃球運動產業的蓬勃發展，並回應國人高度期待，有賴籃協與兩個職籃三方共同深化合作，以榮辱與共的精神，一起建立長期性、制度性及計畫性的國家隊培訓體系，才能協助我國籃球國際實力升級，站穩亞洲，邁向世界，再造我國籃球榮景。