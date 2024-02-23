台積電熊本廠明開幕　經濟學人分析美日設廠大不同：日本廠較幸運

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《經濟學人》分析有3個原因造成這樣的差異，第一是勞動關係，台積電與亞利桑那州建築業委員會就使用台灣工人建造工廠一事產生分歧，曠日持久的爭執最終於去年12月才得到解決，台積電承諾僱用和培訓當地工人。相較之下，日本的工會活動較少，每年因停工而損失的工人勞動天數通常不到1萬天，而美國的這個數字則是超過一百萬天。
再來是台積電在日本擁有當地合作夥伴的支持，Sony的晶片製造子公司持有台積電日本子公司的少數股權，本月稍早，Toyota也投資了該合資企業。這些日本大型企業對於推動大型設廠專案擁有豐富經驗，新加坡大學東亞研究中心研究員林大偉指出，Sony和Toyota同時也是台積電日本廠生產晶片的主要客戶，這對台積電在日本立足大有幫助，相較之下，台積電在美國只能單打獨鬥。
最後則是美日政府不同的補貼態度與方式。台積電已經收到日本政府的資金，日本政府同意為熊本廠承擔一半的資本支出。而根據2022年美國通過的晶片法案，台積電尚未從美國獲得任何資金。
由於美國政府對於補助設下諸多談判條件，再加上環評審查，台積電想要真正拿到補助金，可能還要經過數年時間。《經濟學人》直言，只有入帳的補助才有效益，美國的官僚文化已經顯得有點過於繁文縟節，再加上強勢的工會，都可能讓外國企業望之卻步。
不過，以上3點原因雖然可稱之為台積電日本廠的「幸運」，但是塔夫茨大學（Tufts University）國際半導體產業發展史專家、《晶片戰爭》一書的作者米勒（Chris Miller）也提醒，就外國企業而言，必須學會適應各地市場條件，而不僅是試圖複製貼上國內過去行之有效的方法。
另外，台積電熊本一廠將生產製程12至28奈米的產品，先進程度不如美國亞利桑那廠，日本想要跨足最前沿的2奈米晶片生產，仍可能遭遇許多挑戰。