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羅智強質詢與陳建仁爭執　韓國瑜出面喊時間暫停緩頰

▲陳建仁下午赴立法院備詢。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）
▲陳建仁下午赴立法院備詢。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）

記者陳佩君／台北報導

行政院長陳建仁今（23）日赴立法院進行食安報告，與國民黨立委羅智強言詞交鋒。羅智強更當場要求「若要檢驗正確，才能公布，那就寫進法條啊！」不過，陳對此質疑，由於兩人為食安議題爭執，立法院長韓國瑜也出面制止、呼籲。

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立法院今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，進行民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

羅智強表示，看完報告後，他做出「民進黨政府已經改善食安、食安個案偶爾發生、系統性食安問題顯著減少」總結；他連續拋出問題，要陳建仁回答，答覆過程中，兩人聲調越來越高。

羅智強詢問，據動物藥品管理法，西布特羅檢出標準為何？陳建仁回應「零檢出」。羅智強接續說，陳建仁整天與國民黨立委徐巧芯、李彥秀交鋒，重點都是一個，就是認為台中市政府非零檢出西布特羅，不該那麼快公布，因為不科學。

陳建仁答覆，同一檢體檢驗出來的結果，相差十幾倍，「這該公布嗎？正確嗎？檢出過程有很大的錯誤」。

羅智強引用食安法第5條，質疑陳建仁為何不能公布結果？陳反擊，是不是正確的檢查才可以公布？此話一出引起羅不滿，直言「如果要檢驗正確才能公布，那就寫進法條啊！」並質疑「數值偏低、檢驗22次有誤差，要檢驗別的東西才能公布，這不是你今天的論點嗎？」

眼見羅智強越來越激動，韓國瑜也跳出來說話，宣布時間暫停。韓說，今天第三次呼籲，拜託委員跟官員互相尊重，共同遵守相關質詢規定，時間繼續。

陳建仁表示，科學情況就是，檢驗出來是正確數字才可以公布；羅智強反問，若覺得數值太低不能立刻公布，寫在食安法可不可以？專案會議都沒開，你可以說他不正確？陳回應，這是要確認檢驗結果，數字不合理。

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