高市高中職校長會議聚焦淨零政策 謝文斌分享教育願景
高雄市112學年度第2學期公私立高中職校長會議，今（23）日在高雄淨零學院舉行，全市共有55位公私立高中職校長參加，聚焦淨零政策為會議主軸，邀請專家學者學交流與分享，讓全市公私立高中職校長們一起共築美好願景，迎接未來趨勢。
記者陳美嘉／高雄報導
會議聚焦「淨零政策」與「校園環境通透」，特別邀請ICDI國際氣候發展智庫執行長趙恭岳、國立臺灣大學特聘教授簡旭伸及景觀建築師謝易伶蒞臨演講。執行長趙恭岳針對目前大力推展的淨零政策，向校長們介紹現況及未來的發展，與校長們共同思考、建構出未來的執行藍圖及學校發展方向。
國立臺灣大學特聘教授簡旭伸及景觀建築師謝易伶則以人與環境關係的實作看法為主題，藉由理論、實務的交互，說明推動校園環境通透等各項視角，為現場高中校長帶來校園環境的新觀點。
高市府教育局長謝文斌現場也特別頒獎表揚六龜高中團隊榮獲「教育部教學卓越銀質獎」，並向與會校長暢述未來教育的政策及理念，感謝也勉勵校長及學校的付出；謝文斌表示，教育局將落實推動淨零排碳、校園環境通透等相關教育政策，也將持續充實孩子教育資源，讓高雄市學生能適性發展，成就自我，共創高雄教育新未來。