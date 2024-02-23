威力彩、大樂透太難中！內行改買「這彩券」頭獎率飆升　台彩認了

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原PO表示，雖然深知自己在繳窮人稅，但是有買有機會，若中了就能一夜致富，但同時也在思考，不如定期定額買股票或基金投報率還比較高一些，因此發文求助「持續養牌是對的嗎？有點想放棄。」
貼文曝光後，不少網友直言「樂透期望值就是負的，長期投資就是虧錢，好好定期投資台股大盤，至少是正和遊戲」。但也有內行人分析「個人認為威力彩、大樂透真的純靠狗屎運，但539機率只有58萬分之一，值得投資，只要有中個二三獎基本就回本了。個人天天買固定號碼，二獎一次，三獎十幾次給你參考，而且我也只聽說539有同一人重好幾次，但別指望一年就中，十年內有中頭獎都算回本了，只能說信的人信，每中過的永遠不會信」。
事實上，根據台彩官網指出，大樂透頭獎中獎率約1/1398萬，總中獎率約1/32；威力彩頭獎中獎率約1/2209萬，總中獎率約1/9；今彩539頭獎中獎率約1/58萬，總中獎率約1/9。換句話說，今彩539頭獎中獎率確實高於大樂透及威力彩，但若要看總中獎率，威力彩與今彩539差不多，就看玩家怎麼選擇。
而台彩曾在2023年1月指出，電腦型彩券除了大樂透和威力彩有機會開出高額頭獎外，今彩539及雙贏彩周一至周六每天都有開獎，提供更多的頭獎中獎機會。特別是今彩539，只要對中5個獎號，就中頭獎800萬元，頭獎中獎率更遠高於威力彩及大樂透，因此培養出一群忠實彩迷。
台彩表示，由於今彩539的頭獎中獎人採用多期投注的比例最高、包牌的比例也較多，因此其頭獎彩券的平均單張購買金額達373元，為所有樂透型遊戲中最高的，但該遊戲111年所開出的371張（包含3張中3注頭獎、5張中2注頭獎）頭獎彩券當中，也有106張是只花了50元、購買1注就中頭獎，占比28.6%。因此，民眾購買彩券時，可以依自身財務狀況，量力而為，只要有買就有機會中獎，切莫過度投注，影響正常生活。