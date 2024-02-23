台積電熊本廠／懶人包！海外首家量產　一篇搞懂重要性與效應

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台積電日本熊本廠位於熊本市菊陽町，明日日本時間下午2點將舉行盛大開幕典禮，包括貴賓致詞加剪綵預計進行一個小時左右。台積電熊本廠自2022年4月開始動工，是提供成熟製程40奈米、12到16以及22到28奈米為主，建廠僅1年8個月就完成，預計今年第四季量產，為台積電海外廠的首家量產廠，重要性不言可喻。
這次開幕的是熊本一廠，為台積電與日商索尼半導體（Sony）、電裝株式會社（Denso）合資，而熊本二廠今年2月初也底定，將與索尼半導體、電裝株式會社，以及豐田汽車公司合資第二座晶圓廠，預計今年底興建，2027年底開始營運，提供6/7奈米的製程技術，一、二廠技術將用於車用與消費性電子產品。算算在日本政府的大力支持下，JASM一、二廠的總投資金額將超過200億美元，將近新台幣6300億元。
台積電為何海外擴廠？地緣政治風險下不得不的考量
說起台積電海外擴廠的初衷，新冠疫情延燒全球、供應鏈斷鏈，再加上美中貿易戰與科技戰未歇，一時間地緣政治風險席捲全世界，為了強化供應鏈在地化與國安疑慮，各國開始扶植自己的半導體產業鏈，台積電也思考海外擴廠的可能性。於此同時，台積電的大客戶也紛紛尋求在地化供應鏈來分散風險，對台積電來說可以滿足客戶、降低相關風險疑慮，對各國來說也是發展自主半導體的最佳時刻。
由於「得半導體者，得天下」，對日本來說，能不能復興過去的半導體大國的盛名就靠這次機會了，希望能藉由台積電的投資進駐，讓昔日「日本矽島」的稱號復活，因為過去早期，熊本所在地九州因為水資源豐沛以及年輕勞動力多，成為日本半導體基地，再加上「日本半導體之父」的垂井康夫大力推動下，日本半導體製造產業全球市占率曾一度超過50%、記憶體則超過80%，只是後來被台灣與韓國超越。
「熊本效應」發酵中 10年經濟效益1.4兆新台幣
目前日本廠相較台積電其他海外廠仍保有材料與設備的優勢，靠著台積電大旗一揮，日本半導體材料與設備商全都動起來，上中下游全往熊本集中，「熊本效應」正在發酵！再加上觀光、住宿與餐飲商機，熊本當地飄起濃濃台灣味，有台灣銀行前進設點、航空業增開航線，觀光業者積極找地開酒店式公寓鎖定差旅市場，當地也開始賣起牛肉麵與芋圓豆花，超市增設台灣品項專區也見怪不怪。
日媒現代BUSINESS就報導，九州金融集團估算，若以2022年開始計算，台積電進駐熊本10年經濟效益高達6兆8518億日圓，約新台幣1兆4400億元，效應驚人！且不只日本當地材料與設備商吃香，台廠設備廠競爭力也很強，隨著台積電熊本二廠，以及力積電與聯電有望在日本擴廠建廠，以及AI浪潮帶動利多下，相關台廠半導體設備廠中長線充滿想像空間。
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