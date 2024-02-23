車行老闆曝民眾年後購車心聲　通勤首選這台　省油也不犧牲馬力

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像是在這波的換購潮中，不少的通勤族、年輕族群，首選光陽的K1，就是看中 61.8 KM/L 超強油耗，以及有著6.4L 超大油箱車行老闆分析，大家都希望車款省，但是又擔心因為省油，需要犧牲掉動力跟其他性能，甚至可能面臨規格壓縮，像是煞車系統、輪胎大小等，進而影響行車安全，而光陽K1在低油耗跟大油箱的配備下，還是提供了各方面都高於同級的規格。
K1搭載9.8ps 最大馬力，省油又不失動能，車行老闆黃茂盛表示，以市場同級車來講，K1的性價比、CP值確實遠高其他車款，還有保固，所以銷量很好。
其他還有一些加分的設計，也被民眾點評，像是33.7L平整化超大置物空間，對於隨身的包包、物品、安全帽等，都能安心收納，有人直言「就是喜歡超大置物空間」、「包包、安全帽都能收進去超方便」、「大空間就是推」。以及手機不離身族群最愛的「USB充電座」，還有「加深的前置物箱」、「雙後避震」等設計，各種細心的巧思，都是吸引民眾在這波換車潮中選擇光陽K1的原因。
光陽機車也在趁勢推出優惠活動慶祝60年週年慶，民眾只要在活動期間，現金購買光陽機車就送3000元，還享0元交車（限180cc以下白牌速克達）。想要年後購車的民眾，不妨考慮各式車款的性價比、油耗等，替自己在龍年換個新車，討個好兆頭！