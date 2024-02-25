台積電熊本廠／象徵台日關係深化？學者用1原因解釋「太過樂觀」

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根據英國《金融時報》報導，日本九州熊本小鎮菊陽町的居民以「台積電震撼（the TSMC shock）」，形容當地因興建晶圓廠帶來的交通擁塞、房價狂飆和人才爭奪現象，同時，外界也憂慮，熊本未來恐因台積電的到來遭遇種種艱鉅挑戰，特別是在勞動力短缺方面。雖然企業中，日本員工對公司的忠誠度相較其他國家來的更高，但由於少子化等因素影響下，未來新廠員工能不能耐得住台積電的「賣肝」文化，恐怕要待開始生產後，才能得知。
台積電赴日設廠雖可助攻日本製程大幅躍進，但壓力與挑戰也接踵而來，依照日本設廠的積極程度，各界幾乎一致看好台積電熊本廠會成功，不只是因為日本與台灣同為亞洲國家，且相隔較近，更是因為日本本身產業供應鏈相當完善。相關製程從上游一路到下游，中間包括晶圓、覆膜、光刻、蝕刻、清洗、晶圓檢測、切刻、封裝測試等，不乏有產業佼佼者，像是在矽晶圓方面，信越與勝高乃全球前兩大廠，晶圓檢測及光刻膠塗佈大廠東京威力科創、清洗廠SCREEN HD、切刻廠迪思科等皆在市場上具壟斷地位，其餘企業如愛發科、佳能、尼康等也具一定市占。
在半導體設備上，日本市占31%，僅次於美國的35%，東京威力科創更是全球第3大設備廠；晶片、方面，鎧俠、瑞薩電子、Sony、ROHM、瑞薩電子、東芝、富士電機、 三菱電機皆為龍頭市占，且運用大致聚焦在高端產品如車用；日本的材料佔全球市占近5成，其中，矽晶圓廠信越與勝高拿下一半市佔，JSR、信越化學、TDK基本上獨占整個光刻膠市場。
日本半導體的產業優勢是在「具上游到下游一條龍的製程」，倘若一日，世界各國決定封鎖半導體往來，只有日本仍可獨立生產，這是美國、歐洲、台灣都做不到的事。再者，儘管GDP落後其他國家，但日幣大幅貶值使其競爭力增強。相較於美國與德國廠，種種因素的加總，都讓外界看好日本廠量產成功機會高。
經濟部與國發會曾多次公開表示，台積電熊本廠是台日半導體合作的象徵，除了結合雙方在製造上以及材料設備上的優勢，有望發揮綜效之外，更深化台日間的合作。
然而，雙方關係真能藉此更上一層樓、再度昇華嗎？有位學者向《NOWnews今日新聞》記者匿名透露，台灣企業與日本企業文化融合的可能性高，但不要妄想用一間企業就想深化與日的關係，企業對一個國家產生的影響還是非常有限的，國與國之間存在的也不是只有經貿，更包含政治與外交互動問題，雖然台積電赴日投資恐影響當地本土產業或經濟，但認為能產生全面性效果的想法，實在太過樂觀。
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