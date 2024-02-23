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亮哲升格變岳父！謝承均喊不出口　螢幕CP竟被女兒狂讚浪漫

▲亮哲（左）加入《天道》飾演謝承均的岳父，但他年紀比謝小8歲，讓謝承均開不了口叫他一聲爸。（圖／三立提供）
▲亮哲（左）加入《天道》飾演謝承均的岳父，但他年紀比謝小8歲，讓謝承均開不了口叫他一聲爸。（圖／三立提供）

記者江芷稜／綜合報導

三立八點檔《天道》加入新卡司，亮哲演出章均楠一角，是泰國幫老大堪稱神級醫生的兒子，利用各種手段接近江家人，最終目的是奪取寰宇集團，讓江家家破人亡報得大仇，妙的是，亮哲和女星游詩璟、謝承均過去都演過CP組合，這次輩分升級，成為游詩璟的爸爸、謝承均的岳父，況且亮哲年齡還比51歲的謝承均小8歲，讓謝承均真的開不了口叫他一聲「爸」。

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▲亮哲（左）過去和謝承均演過BL組合，女兒入迷說他們很浪漫。（圖／三立提供）
▲亮哲（左）過去和謝承均演過BL組合，女兒入迷說他們很浪漫。（圖／三立提供）
謝承均與亮哲合作過多部戲劇，在《天之驕女》中演同一個角色，更在BL劇中演CP，這次關係大不同，亮哲因為游詩璟而成為謝承均的岳父，為了這個角色，必須兩鬢刷白髮，動作、說話也放慢，他笑說學習參考的對象就是自己的爸爸，「我絕不能露餡」。謝承均叫亮哲岳父還算順口，但要叫一聲爸就會舌頭打結，遲遲開不了口。

▲亮哲不認同虎媽行為，希望孩子可以快樂學習。（圖／三立提供）
▲亮哲不認同虎媽行為，希望孩子可以快樂學習。（圖／三立提供）
亮哲說游詩璟也叫不出口，畢竟他們曾兩度演過情侶，有一場戲是游詩璟看到小時候照片，想到爸爸而落淚，但她一想到爸爸是亮哲就完全哭不出來，亮哲很貼心地笑說：「給她一點時間！畢竟我們才差3歲。」亮哲在劇中飾演神醫，他為這角色設計不少小動作，謝承均笑說亮哲這次身分不同，彼此真的太熟悉，可能要保持一下距離才不會變得尷尬。

最近「以馬內利兄妹」超狂作息新聞討論熱絡，有兩個女兒的亮哲，表示自己無法以虎媽方式對待小孩，每個人教育方式不同，在家他會看女兒的學習狀態，隨時跟她們溝通，「姊姊在課業上比較自律，有時候會念書念比較晚，妹妹則比較隨興，不會緊張」，所以亮哲花在小女兒身上的時間比較多。

▲謝承均看到亮哲辛苦照顧女兒，表示現在還不想生小孩。（圖／三立提供）
▲謝承均看到亮哲辛苦照顧女兒，表示現在還不想生小孩。（圖／三立提供）
儘管工作忙碌，亮哲相當關心女兒，也會規定女兒在家裡平時不能用3C產品，但她們不愛看課外讀物，喜歡看爸爸演的戲，之前看到亮哲和謝承均演BL劇，還說「爸爸和仔哥好浪漫！」謝承均笑說：「從小看她們長大，但她們都叫我仔哥，這是我規定的。」

亮哲說，兩個女兒很貼心，會跟爸爸聊很多，「我希望女兒不要瞞著我學校任何事情，她們有時會把我當工具人，還好她們什麼都說」，老婆教育態度比較自由，希望孩子在自由環境下長大，不是讀名校也能有自己的興趣。謝承均表示每次光看亮哲陪女兒一起玩，自己就覺得很累，笑說：「還是當乾爹比較好！」

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