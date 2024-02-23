《1624》歌仔音樂劇總彩排！孫翠鳳感冒失聲好自責　邀戲迷集氣

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孫翠鳳在演出前夕，於臉書發文指出，幾天前有感冒症狀，又咳又喉嚨痛全身不舒服，結果到了前天晚上突然完全沒有聲音，她這2天努力奔波醫院，所有醫生建議的緊急性治療都已經試過了，但目前為止聲音依然還沒回來。
孫翠鳳感到非常的焦慮跟自責，不希望自己的問題造成表演缺憾，因此拼命的吃藥打針，「現在非常需要大家的集氣再集氣」，距離首演還有1天時間，她祈求眾神保佑，讓聲音趕快恢復正常。
而孫翠鳳決定今天總彩排請代唱、部分段落親說口白，靜養喉嚨用在正式演出，但剛剛所飾演的角色鄭芝龍甫出場，用盡全力高喊一句，雖然聲音微啞，現場觀眾仍報以熱烈掌聲，為她打氣、感佩她的敬業精神。
文化部政務次長王時思表示，《1624》舞台總長90公尺、高18公尺，可說是創下台灣戶外演出的最大舞台，目的是希望帶領所有的觀眾，一起回到當年台灣與世界相遇的海上；《1624》集結了台灣戲曲界國家級團隊、最多元的音樂，期盼讓全台灣人重新認識台灣，認知台灣早於17世紀就已成為「世界史」的場所，意識到作為台灣人是多幸福、驕傲的事。
傳藝中心表示，為呈現磅礡的大時代故事，《1624》搭配了絕美壯闊的舞台設計，浪湧濤生，打造婆娑之洋的前世今生，巨型舞台特殊的造型十分吸睛，已在這段時間成為台南高鐵站外一道亮眼的風景；音樂部分則由傳藝金曲獎得主組成的音樂設計團隊匠心獨運，融合歌仔調、西拉雅古調、電玩音樂、古典樂、和樂等，新生代還大唱台語rap。
文化部表示，《1624》歌仔音樂劇週六、週日晚間正式開演，免費進場，現場設有2萬個座位，包含500席的敬老席與愛心席，各座位區塊間設有直行通道，以利觀眾通行順暢；會場周邊亦設立醫護站，並配置醫護人員，提供緊急救護需求；對無法蒞臨現場的民眾，亦提供同步直播，包含公視台語台、LINE TODAY、線上串流平台等多種收看管道。
《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出資訊
時間：113年2月23日（五）18:00彩排場、2月24日（六）20:00、2月25日（日）19:30
地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）
入場：免費免票
轉播資訊
2月24日（六）20:00
電視頻道－公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus
網路平台－Hami Video、Yahoo、LINE TODAY
FB粉絲專頁－文化部、國立傳統藝術中心、公視台語台
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2月25日（日）19:30
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