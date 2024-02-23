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《1624》歌仔音樂劇總彩排！孫翠鳳感冒失聲好自責　邀戲迷集氣

▲《1624》歌仔音樂劇今（23）日進行總彩排，孫翠鳳飾演的鄭芝龍登場，觀眾報以熱烈掌聲。（圖／文化部提供）
▲《1624》歌仔音樂劇今（23）日進行總彩排，孫翠鳳飾演的鄭芝龍登場，觀眾報以熱烈掌聲。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台南報導

文化部指導、國立傳統藝術中心主辦《1624》歌仔音樂劇，集結孫翠鳳、唐美雲等上百位巨星陣容，將於2月24、25日晚間在大台南會展中心前空地盛大開演，今（23）日舉行總彩記者會，卻傳出孫翠鳳感冒失聲的消息，她這2天緊急治療，喉嚨還是微啞，因此決定總彩排代唱，部分段落親說口白，靜養喉嚨用在正式演出，並在臉書上發文，盼戲迷一同集氣，明天正式演出能有奇蹟出現。

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《1624》集結戲曲界國家級團隊，從海洋史觀出發，由西拉雅人、漢人、荷蘭人、日本人共構多聲部的歷史視角，再現17世紀風雲際會的台海史詩。

孫翠鳳在演出前夕，於臉書發文指出，幾天前有感冒症狀，又咳又喉嚨痛全身不舒服，結果到了前天晚上突然完全沒有聲音，她這2天努力奔波醫院，所有醫生建議的緊急性治療都已經試過了，但目前為止聲音依然還沒回來。

孫翠鳳感到非常的焦慮跟自責，不希望自己的問題造成表演缺憾，因此拼命的吃藥打針，「現在非常需要大家的集氣再集氣」，距離首演還有1天時間，她祈求眾神保佑，讓聲音趕快恢復正常。

而孫翠鳳決定今天總彩排請代唱、部分段落親說口白，靜養喉嚨用在正式演出，但剛剛所飾演的角色鄭芝龍甫出場，用盡全力高喊一句，雖然聲音微啞，現場觀眾仍報以熱烈掌聲，為她打氣、感佩她的敬業精神。

文化部政務次長王時思表示，《1624》舞台總長90公尺、高18公尺，可說是創下台灣戶外演出的最大舞台，目的是希望帶領所有的觀眾，一起回到當年台灣與世界相遇的海上；《1624》集結了台灣戲曲界國家級團隊、最多元的音樂，期盼讓全台灣人重新認識台灣，認知台灣早於17世紀就已成為「世界史」的場所，意識到作為台灣人是多幸福、驕傲的事。

傳藝中心表示，為呈現磅礡的大時代故事，《1624》搭配了絕美壯闊的舞台設計，浪湧濤生，打造婆娑之洋的前世今生，巨型舞台特殊的造型十分吸睛，已在這段時間成為台南高鐵站外一道亮眼的風景；音樂部分則由傳藝金曲獎得主組成的音樂設計團隊匠心獨運，融合歌仔調、西拉雅古調、電玩音樂、古典樂、和樂等，新生代還大唱台語rap。

文化部表示，《1624》歌仔音樂劇週六、週日晚間正式開演，免費進場，現場設有2萬個座位，包含500席的敬老席與愛心席，各座位區塊間設有直行通道，以利觀眾通行順暢；會場周邊亦設立醫護站，並配置醫護人員，提供緊急救護需求；對無法蒞臨現場的民眾，亦提供同步直播，包含公視台語台、LINE TODAY、線上串流平台等多種收看管道。

《1624》大型戶外歌仔音樂劇演出資訊

時間：113年2月23日（五）18:00彩排場、2月24日（六）20:00、2月25日（日）19:30

地點：大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）

入場：免費免票

轉播資訊

2月24日（六）20:00

電視頻道－公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus

網路平台－Hami Video、Yahoo、LINE TODAY

FB粉絲專頁－文化部、國立傳統藝術中心、公視台語台

YouTube－公視台語台

2月25日（日）19:30

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YouTube－公視台語台

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