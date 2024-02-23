汪東城粉碎飛輪海合體美夢！不甩宿敵炎亞綸 突曬新夢幻組合成員
台灣男團風潮再起，近年Energy、5566再度重返舞台，掀起一股懷舊風，不少粉絲期盼紅極一時的飛輪海，也能重現樂壇開唱，吳尊被粉絲問到這題，豪氣地說「你去說服其他三位同學我就來」，不排斥未來合體，讓歌迷非常期待，沒想到汪東城今（23）日突然回應此事，曬出心中其他三名理想成員，竟然沒有炎亞綸，等同粉碎了重組美夢。
記者江芷稜／綜合報導
由吳尊、辰亦儒、汪東城、炎亞綸組成的飛輪海2005年出道，採取音樂、戲劇雙管齊下的方式，一邊發行音樂專輯，一邊演出多部電視劇，包括《惡作劇之吻》、《終極一班》、《公主小妹》等作品，利用戲劇擴散知名度，在海內外都擁有極高人氣。2011年吳尊宣布退出後，另外3名成員辰亦儒、汪東城、炎亞綸相繼離開唱片公司，展開個人事業，2012年起形同解散。
不僅如此，汪東城與炎亞綸爆出過去嚴重不合，理念、想法有出入，交情不如以往，甚至傳出炎亞綸喜歡汪東城愛而不得的傳聞，導致雙方形同陌路，飛輪海成員私下聚會時都是3人出現，唯獨汪東城、炎亞綸「王不見王」，反倒是汪和唐禹哲、郭品超關係較好，經常一起約健身、聚餐。
向來保持與雙方都交好的吳尊，被粉絲問到重組飛輪海一事表態中立，只要其他三人願意就可以同框，結果汪東城在社群平台曬出自己跟辰亦儒、郭品超一起去公園玩耍的影片，回應「請問這是阿尊說的另外三個嗎？」刻意不把炎亞綸納入其中，排擠意味相當明顯，讓歌迷失望地說「你們飛輪海連續劇怎麼永遠這麼抓馬」、「好精彩打起來啊」、「看出來了是真的不喜歡炎亞綸！」
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