大玩樂家3「跨樂音樂會」週末衛武營登場

衛武營「大玩樂家」系列，以古典樂編制重新妝點流行樂經典，2022年推出後備受好評。今年邀請2位出身高雄的傑出音樂人，由溫柔女聲周蕙，詠唱最懂女人心的詞曲創作大師小蟲作品，指揮簡文彬將率領長榮交響樂團與天生歌手合唱團，一同於2/24、2/25演出大玩樂家3《小蟲&簡文彬&周蕙跨樂衛武營音樂會》。
記者陳美嘉／高雄報導
此次演出作品橫跨80、90年代，以古典樂重新架構小蟲多首膾炙人口作品，除了鄭怡的《小雨來得正是時候》、林憶蓮的《玫瑰香》、任賢齊的《心太軟》，還有李麗芬的《愛江山更愛美人》、張惠妹《我可以抱你嗎》、潘越雲《我是不是你最疼愛的人》、杜德偉的成名曲《鍾愛一生》等，而曲風輕快的伊能靜作品《悲傷茱麗葉》也將以交響樂呈現。
衛武營藝術總監簡文彬表示，製作「大玩樂家」系列的初衷，是希望能打破表演藝術「高深」的刻板印象。此次「大玩樂家3」演出12首曲目原唱是12位不同歌手，可見小蟲老師很擅長以歌手特色量身打造作品，而當中一些旋律結構，更隱約讓人有聽古典樂的感受。周蕙要挑戰如何展現12首樂曲的不同風貌，非常讓人期待。
歌手周蕙表示，自己在高雄出生長大，回到這感覺特別親切，但演出時為在地爭光的壓力特別大，希望能讓高雄人感到與有榮焉。可以參與衛武營融合古典和流行樂的企劃，讓大家感受音樂的起源和傳承，是非常難得的機會。這場演出我會變身為千面女郎，希望觀眾盡情享受這場音樂會。