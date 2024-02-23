大港開唱再公布卡司！舞團avantgardey來了 破最多表演人數紀錄
第15屆大港開唱Megaport在新春期間特別送上大賀禮，不但公布日本超人氣舞團avantgardey魔性狂舞登台，更在近日加碼送上20組全新陣容，包含樂團Tizzy Bac、金曲得主李權哲、日本爵士天團JABBERLOOP，甚至來自非洲甘比亞的知名Youtuber黑龍都確定參戰，意想不到的驚喜人選，再度引起樂迷熱切關注，也讓不少沒有搶到票的人扼腕吶喊「大港沒有門票」。其中，日本超人氣舞團avantgardey不僅將帶來40分鐘最極致的熱舞演出，也打破舞台歷年最多表演人數紀錄。
記者吳雨婕／綜合報導
來自日本的avantgardey，是一組19人的女子舞蹈團體，由編舞家akane領軍，因為獨特又充滿魔性的舞姿，意外造成全球瘋狂討論，去年更登上美國選秀節目，在網路締造超過1000萬收看流量，不僅被《Vogue Japan》雜誌選為「2023年值得關注人物」之一，還受邀來台灣參加除夕特別節目錄製，成為今年開春最具熱鬧的表演組合，引起極大關注。
除了avantgardey挑戰大港有史以來最多表演人數的舞台紀錄外，今年還加入來自非洲甘比亞的人氣Youtuber黑龍，將與樂團五五身首次攜手合作。以Youtube節目《台灣尋奇》、《哇係黑龍》而開啟知名度的黑龍，來台灣念書到工作已經十年，講著一口流利台語的他，經常在影片分享對台灣的喜好，甚至還曾在鏡頭前展現中文饒舌與台語金曲的才華，首次登上大港開唱舞台，要與北台灣最會流汗的民謠男子樂團五五身同台演出，消息一曝光立刻引起樂迷討論。
第8波公布名單中，也出現多組金曲陣容，包含邁入成團25周年的樂團Tizzy Bac，第七度回到大港開唱，將以獨有牢騷系搖滾音樂風格，再次震撼港邊無數男女，樂團表示：「每次來大港，都像跟一群老朋友敘舊，也期待今年在台下看到各位股東（對樂迷的稱呼）。」日前剛公布喜訊要當爸爸的李權哲，確定再次回歸，台風獨具魅力的他，上次在大港初登場不僅人氣爆棚，還在台上忘我熱舞，甚至直接現場大撒保險套，引起全場樂迷瘋搶，相隔兩年重回大港又即將喜獲龍子，雙喜臨門的絕佳狀態，也讓大家期待今年在舞台又會帶來哪些驚喜演出。
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