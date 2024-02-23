臺南400首座締盟城市　韓國千年古都慶州市來台締盟

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，今天的締盟儀式他代表臺南市186萬市民歡迎慶州市市長朱洛榮一行自韓國特地遠道而來簽署交流協定，黃偉哲也認為，兩市因同為古都而有著許多相似之處，未來，期待臺南跟慶州在文化、觀光、學術、經濟等各領域能建立起更多實質的交流，以創造雙方的合作關係。
慶州市市長朱洛榮除感謝黃偉哲熱情迎接，也感謝林晨富的居中協助，他指出，臺南與慶州兩座城市有非常多相似之處，千年歷史的慶州有「露天博物館」的美名，很希望跟臺南開啟文化、歷史方面的交流，也感謝黃市長在臺南時隔16年再次主辦台灣燈會的重要期間，熱情邀請慶州前來共襄盛舉，未來希望兩座城市能夠有更多的交流、共創雙贏。
慶州市議會議長李哲雨表示非常榮幸能見證兩市的締盟儀式，期盼臺南與慶州未來共同努力、共同發展，一起走向繁榮。
立法院國際事務處處長林晨富強調，先前擔任外交部駐釜山辦事處處長期間推動諸多友好聯繫與合作，其中就包括臺南與慶州的交流，非常開心見證這段美好的友誼，祝賀兩座古都的友誼長長久久。
慶州市位於南韓東南部慶尚北道，古代新羅王國首都金城即位於此，而在新羅王國的992年期間，慶州一直為其首都，有韓國「千年古都」的美譽，慶尚北道中的「慶」字即出於此市，現為韓國主要觀光城市。該市的石窟庵、佛國寺、良洞村均列入世界遺產名錄，與臺南市同為歷史都市聯盟成員。