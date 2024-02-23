慶城街工地地基下陷！車輛45度側翻 蔣萬安：導溝施作不佳害路塌
台北市松山區慶城街一處工地今（23）日晚間驚傳地基下陷，停靠路邊停車格的多輛汽車跟著傾斜45度近乎側翻，消防局獲報已趕往現場，台北市長蔣萬安也在接獲消息後火速趕往現場。北市府已設立前進指揮所，進行緊急回填減少影響與衝擊。
記者呂炯昌／台北報導
北市副市長李四川和副秘書長張溫德在10點23分抵達現場，蔣萬安在晚間10點29分抵達，蔣萬安受訪時表示，今天晚間大概9點左右接獲通報，慶城街與興安街交叉口一處新建工地地面下陷，第一時間即通知建管處、警察局與消防局等相關單位，現場也拉起警戒線，無人傷亡，不過造成4輛停放車輛傾斜。
蔣萬安表示，目前新建工地還沒進行基礎開挖，即將準備施作的連續壁工程也還沒開始，只是在做導溝，14公尺深、100公分寬，初步了解是因為內部支撐力不夠，造成導溝外壁下陷，目前緊急回填導溝中。
台北市結構技師公會理事長徐茂卿受訪表示，剛有跟蔣萬安、李四川與都發局長王玉芬到裡面看，因為工地局部導溝施作不佳，造成道路坍陷，現在最重要是把導溝內的坑洞補起來，因為區域不大，災害擴大跡象不至於產生很大的影響。道路坍陷只是局部，首要儘快把車輛移走，並快速回填把道路恢復正常。
北市府表示，慶城興安街口工地下陷影響路邊停放車輛傾斜，下陷範圍評估中，無人受傷。目前現場已劃設警戒線，市府成立前進指揮所應變 ；另慶城街興安至長春路口有交通管制，請周遭居民和經過的民眾注意安全。