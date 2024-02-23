輝達帶領美股繼續衝！市值突破2兆美元 道瓊標普開盤續創新高
晶片大廠輝達（Nvidia）最新業績財報表現亮眼，帶動股價強勢上漲，22日單日市值暴增2770億美元，創下美股單日市值最大增幅紀錄，美股今（23）日開盤續開紅盤，輝達股價一度衝破800美元、市值突破兩兆美元，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲207.72點、約0.53％，標普500指數上漲19.90點、約0.39％，那斯達克指數上漲14點、約0.087％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，美股早盤在昨日大漲的基礎上繼續往上突破，華爾街的狂歡派對未歇，主要歸功於輝達的狂飆，分析師Larry Tentarelli表示，輝達的鉅額盈利帶動股市上漲，但許多其他行業板塊也有做出貢獻，整體而言是一次非常有建設性的突破。
輝達目前的市值僅次於微軟和蘋果，已經是美國第3大公司，也是史上第一家突破2兆美元的半導體業者。
根據《路透社》報導，有分析師把輝達的晶片比喻為掏金熱時期的鏟子和十字鎬，在這波AI熱中，有意開發生成式AI的廠商幾乎都優先使用輝達的晶片，讓輝達的市值有如搭火箭般一飛沖天。
分析師奧茲卡德斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）表示，對這些開發AI的科技公司來說，他們現在擔心的不是市場沒有需求，而是沒有能力滿足市場需求不斷地增長。