天氣預報／元宵節冷空氣接力報到北部下探13度 明晚「還會更冷」
今（24）天是元宵節，冷空氣一波波來襲 氣溫持續偏冷，北部直落「1字」頭，外出賞花燈要注意保暖。根據中央氣象署表示，天氣持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫，中部以北為13至15度，南部及花、東為16至18度，局部溫度甚至會再更低一些，竹苗及金門一帶可能來到10度左右。而白天高溫，北臺灣會在18至20度，整天都會是涼冷，其他地區則為22到25度，南部還會再更高一些，但要留意，中南部日夜溫差大，到台南看台灣燈會或是到高雄見見黃色小鴨都要晚歸要留意保暖。
記者周淑萍/綜合報導
過年的最後一天，農曆正月十五元宵節，北台灣依舊是涼冷的天氣，白天高溫甚至只有18度。氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明指出，全台溫度下修中，周末一直到228冷氣團持續發威。今天和明天一直到下週二由於受北方冷高壓陸續南下影響，迎風面的北部及東部將持續為陰有短暫雨的天氣，而背風面的中南部則為晴時多雲的天氣為主。
今明兩天，氣溫方面都將與週五類似，但週日晚間到下週一冷空氣會再有增強的趨勢，到時北臺灣氣溫可能會再往下降1~2度，將達大陸冷氣團或至強烈大陸冷氣團等級，預期北部及東北部普遍低溫約12-14度，局部沿海平地亦有機會出現10-11度的低溫。
2/28的假期天氣狀況也出來了，下週三（2/28）和週四（2/29）隨著北方高壓系統減弱東移至日本附近，臺灣附近轉為偏東至東南風影響，因此各地氣溫將會較顯著的回升，只有迎風東部有短暫雨影響，西部則為晴時多雲天氣。但好天氣沒有維持太久，下週五接續到週末又是一波鋒面通過後強冷空氣南下的節奏，迎風面的天氣又較不穩定外，氣溫下探的幅度也不小，值得持續關注。