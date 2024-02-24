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台積電帶動熊本投資潮！《日經》：銀行收到的諮詢請求越來越多

▲台積電位於日本熊本縣的廠房，24日就要舉行開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電位於日本熊本縣的廠房，24日就要舉行開幕儀式。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

台積電位於日本熊本縣的廠房，今（24）日就要舉行開幕儀式，日本首相岸田文雄可能將會出席。有日媒引述台灣相關銀行業者透露，由於看好半導體發展，許多台灣甚至東南亞的客戶都表示有興趣投資日本，特別是熊本縣。

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根據《日經亞洲》報導，主導中國信託銀行（CTBC）國際投資業務部門的Max Lin表示，近期收到與熊本相關的諮詢請求越來越多，包含如何在當地購買房地產、辦理抵押貸款、應該在哪一區居住、孩子的上學問題等等，儼然成了另類的生活指南公司，所以決定在熊本市中心開設一間辦公室，幫助客戶更容易走入熊本。

近10年來，CTBC是唯一在日本擁有大量業務的台灣銀行，並於2014年收購了「東京之星」銀行。之後隨著台積電宣布將在熊本建廠，CTBC要應付的需求量也突然猛增。

這位金融資深人士並透露，日本並不是外資銀行擴張的熱門地點，因為負利率使獲利相對困難，但晶片熱潮以及台積電的存在，在一定程度上改變了台灣其他多家銀行，包括玉山商業銀行、彰化銀行和國有台灣銀行的態度，近年陸續赴日開設分行。

報導指出，儘管文化差異是一間企業進入新市場時，首要面臨的挑戰，但早期跡象仍顯示，台積電在日本的擴張，似乎比在美國更為順利。投資銀行「Needham」的半導體分析師Charles Shi就表示，台灣和日本具有文化親和力，更重要的是，經營半導體工廠需要具有強烈職業道德、工程頭腦、注重細節和紀律的團隊，這些都是日本員工的優勢。

報導提到，台積電赴熊本發展，也為台灣許多晶片設備和材料供應商帶來重大變化，評估是否將高階組裝服務擴展到日本，不少人更傾向被派往日本而不是美國，而隨著跟台積電去到熊本的供應商越多，對當地和台灣經濟的潛在利益就越大。

報導引述九州經濟研究中心估計，從台積電2021年宣布要在熊本建廠到2031年，這10年間的投資熱潮，可能為九州帶來高達20.77兆日圓的經濟效益，就連航空公司也因此受惠，如星宇航空、中華航空去年就已開通直飛熊本的航班，希望抓住日本半導體本土化，所帶來的旅遊增長。

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