台積電帶動熊本投資潮！《日經》：銀行收到的諮詢請求越來越多

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近10年來，CTBC是唯一在日本擁有大量業務的台灣銀行，並於2014年收購了「東京之星」銀行。之後隨著台積電宣布將在熊本建廠，CTBC要應付的需求量也突然猛增。
這位金融資深人士並透露，日本並不是外資銀行擴張的熱門地點，因為負利率使獲利相對困難，但晶片熱潮以及台積電的存在，在一定程度上改變了台灣其他多家銀行，包括玉山商業銀行、彰化銀行和國有台灣銀行的態度，近年陸續赴日開設分行。
報導指出，儘管文化差異是一間企業進入新市場時，首要面臨的挑戰，但早期跡象仍顯示，台積電在日本的擴張，似乎比在美國更為順利。投資銀行「Needham」的半導體分析師Charles Shi就表示，台灣和日本具有文化親和力，更重要的是，經營半導體工廠需要具有強烈職業道德、工程頭腦、注重細節和紀律的團隊，這些都是日本員工的優勢。
報導提到，台積電赴熊本發展，也為台灣許多晶片設備和材料供應商帶來重大變化，評估是否將高階組裝服務擴展到日本，不少人更傾向被派往日本而不是美國，而隨著跟台積電去到熊本的供應商越多，對當地和台灣經濟的潛在利益就越大。
報導引述九州經濟研究中心估計，從台積電2021年宣布要在熊本建廠到2031年，這10年間的投資熱潮，可能為九州帶來高達20.77兆日圓的經濟效益，就連航空公司也因此受惠，如星宇航空、中華航空去年就已開通直飛熊本的航班，希望抓住日本半導體本土化，所帶來的旅遊增長。