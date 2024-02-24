周蕙500萬珠寶穿上身！堅持要唱《悲傷茱麗葉》秀舞姿 自嘲反骨
大玩樂家3—《小蟲&簡文彬&周蕙 跨樂衛武營音樂會》於今（24）日、明（25）日在高雄衛武營登場，周蕙在音樂上一連演唱13首歌曲，還演唱動感曲〈悲傷茱麗葉〉，她開心的邊跳邊唱，為現場增添活力。為了音樂會，周蕙不僅卯足全力準備，就連行頭也非常驚人，把500萬的珠寶穿上身。
記者吳雨婕／高雄報導
周蕙戴著要價500萬的珠寶進行演出，一連演唱13歌曲，包含〈小雨來的正是時候〉、〈玫瑰香〉、〈情關〉、〈葬心〉、〈不想你也難〉、〈我可以抱你嗎〉等，在23日下午的記者會上，周蕙分享歌曲中對她來說最難的「大魔王」是〈我是不是你最疼愛的人〉，不過在彩排上她發揮超常水準，依舊是美聲演繹，彩排結束後談到此事，簡文彬先是幽默地說：「考試考得好的人，都會說自己沒準備。」周蕙則是謙虛回應：「也不見得明天就會怎麼樣。」
其中曲風輕快的伊能靜作品〈悲傷茱麗葉〉赫然出現歌單中，這首歌是周蕙在開會時堅持一定要唱的曲目，自嘲天生內建反骨個性的她笑說：「這種強烈反差衝突的挑戰特別吸引我，大家很難去想像一首輕快舞曲變成交響樂，〈悲傷茱麗葉〉的交響樂版本，絕對會讓大家有意想不到的驚喜感！」延續原本歌曲的動感，周蕙在演唱時還跟著旋律加入跳舞手勢，把流行跟古典樂融合到恰到好處。
由於周蕙這次是抱病上場，彩排期間可以發現周蕙咳嗽，被問到會不會擔心正式上場時的身體狀況，周蕙透露要睡到自然醒，「我剛剛一直飆高音，嗓子一直在震動，有點太興奮，要好好休息恢復狀態。」
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