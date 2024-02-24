作家H閃電離婚！珮甄嘆被第N次封鎖、提分手「我真的好累好累」
兩性作家H（陳鴻儀）和KOL、迪化街名門前媳婦陳珮甄（Selena）走過大小爭執，今年1月20日在烏來舉辦浪漫婚禮，宴請至親好友，沒想到，H今（24）日凌晨在粉專宣布結束8個月尚未登記的婚姻，珮甄隨後發文透露，她再度被前夫封鎖帳號，看不到貼文也沒力氣看，強調是第20幾次被提分手，「我真的好累好累...」
記者楊穎軒／綜合報導
珮甄表示，H都會先稱自己好心痛，描述她是多麼糟糕的人，然後再提出分手，等情緒過了又會說：「對不起，我們再試一次，好嗎？」她已經身心俱疲，「以前我都會拚命解釋，想讓對方理解自己，但後來我真的好累好累，我要獨自扛起所有的經濟重擔，我真的沒辦法再負荷誰對我的質疑了！」
H罹患重度憂鬱症及攝護腺癌末期，珮甄說她都知道，很努力包容，想給對方安全感，但自己要養家人、扛家計，沒辦法把更多重心放在前夫身上，「對不起，我不能給他理想中的愛情，是我能力不足...或許像某個節目企製，在我們的感情剛見光的時候對我說的，『單親媽媽不應該花時間談戀愛』，是我能力不足沒能做好。」
文末，珮甄說：「希望每個人都能開開心心活著，每個人都值得一場美好的人生。」
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