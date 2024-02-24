風水輪流轉！台積電熊本廠將開幕　謝金河：台灣「跟班變領航」

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謝金河接著回顧1980年代，當時日本是全球半導體產業的霸主，在全球晶片銷售就佔了6成，不過在1986年前後，美國半導體業者拿著電晶體收音機到白宮去砸毀抗爭，逼出美日半導體協議，美國對日本晶片出口課高關稅，從此日本半導體產業便逐漸黯淡。1980年代，日本把低端製造業給台灣，最具代表性的是聲寶，大同，歌林，東元，台灣的電視機，電冰箱，洗衣機，甚至大同電鍋，也都是從日本技術移轉過來的；從家電到汽車，日產扶持裕隆，到趙耀東當經濟部長的年代，台灣積極想和日本合作大汽車廠，可惜沒有成功。
謝金河回憶，1980年代，台灣就像是日本跟班的小弟，然而，隨著這次台積電到熊本，風水輪流轉，台灣變成領航日本，日經指數一度寫下39156的歷史紀錄，被日經新聞以整版大篇幅報導，象徵一個新時代。此外，日本股市大漲，除了五大商社，半導體產業相關如東京威力科創，愛德萬，信越，富士通，NEC及相關化學材料，設備供應廠，股價表現也都很驚人。
最後，謝金河打下，日本電視台都大篇幅報導熊本菊陽町的盛況，台積電翻轉了日本，台灣也從日本的跟班小老弟，搖身變成日本產業的領航員，這也是台灣40年經濟「脫胎換骨的大躍升」，台灣應該給自己拍手鼓掌。