台南高鐵燈會登場！7大主題、節目懶人包　「李宗瑞作品在這區」

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📍日期：2月24日至3月10日。
📍時間：
週一至週四(不含國定假日)：14:00 -22:00 ( 亮燈17:00 -22:00)
週五至週日：10:00 -22:00(亮燈17:00 -22:00)
國定假日：10:00 -22:00(亮燈17:00 -22:00)，含 2月28日(三)
📍地點：大臺南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域
📍主燈：「2024台灣燈會在台南」主燈名為「龍來台灣」，高達22公尺。
📍今日點燈節目內容
■ 13:30～15:30「開幕踩街活動」：
地點於台南市歸仁區歸仁十八路，踩街陣容包含百人陣仗的南光中學樂儀隊、海外團隊日本yosakoi 舞團、菲律賓Masskara 舞團、造型與演出獨特的荷蘭Close-act 劇場、以及知名企業代表吉祥物。
■ 16:30～19:30「開幕晚會暨點燈儀式」：
地點於高鐵燈區開燈台，開幕演出節目包括演出曾獲國際大獎提名的在地頂尖團隊-十鼓擊樂團，將以激動人心的鼓藝和樂曲，為台灣最受民間敬愛的國姓爺獻上最高讚聲。還有Yosakoi 祭典舞蹈，今年北海道、名古屋、三重縣、高知縣都派出菁英團隊來台共賀元宵，在台灣燈會舞台上重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。
📍燈會亮點整理：堪稱是台南400年來的首場國際級活動，安平燈區目前已展出中，高鐵燈區2月24日登場，預計展出將近300件各式光影燈藝作品，規劃「主展區」（7大主題）、「城里有光展區」、「綠能燈區」等3大展區。
■ 「主展區」：主燈之外，主舞台兩側另設置以五行相生、年運吉祥的「金龍、水龍」打造成「山海合迎」的迎賓廣場，並以「台南的起源 台灣的故事」，串聯打造7大主題燈飾。以「圓」為設計概念，以7個主題與過去臺南城市樣貌的演替性為主軸，運用身體感知傳統藝術與創新藝術的碰撞與交會，並以在地歷史相遇當代節慶為設計概念，創造展區與民眾之互動性。
而在台北燈節的「眾神保庇（龍）平安」花燈，因為外形神似紙紮人，加上風格營造像極了中元普渡，因此引發爭議，成為最紅花燈，該製作公司「先泰」，也於此次台南高鐵燈會有展出花燈「台灣奇案- 陳守娘」，位址就在花燈競賽專區，也就是在高鐵主展區內，此燈座經兩天競賽專區評比，最終獲得大專社會組佳作。另外，因為下藥性侵案而入監服刑的富少李宗瑞，多年來也都有報名花燈競賽，今年他也與獄友製作「普羅民遮慶繁榮」則獲得特優獎，同樣都位在主燈區的花燈競賽專區。
■「 綠能燈區」：善用在地研發的綠能技術，燈具光源由氫能及太陽能兩種綠能發電與儲能裝置供給，為首度、也是全國唯一「利用全綠能發電」的燈會展區。
■ 「城里有光展區」：最獨特的是有台積電獨家資助藝術主燈「∞立方」，耗資千萬的製作費，整座光藝術裝置高達16米，以鏡面裝置結合流動燈光，整體作品以府城為發想，運用鏡面於日夜產生豐富的光影變化，匯聚出一座充滿想像的當代之城，敘述著臺南「因水而起、依水而生、與水共存」的流轉姿態。
🔴交通資訊
高鐵：抵達高鐵台南站，步行5分鐘即到會場。
台鐵：搭乘台鐵至台南站，轉沙崙線至台鐵沙崙站，步行5分鐘達會場。
接駁車：H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，步行5分鐘達會場。班次為尖峰2~5分鐘、離峰10~20分鐘一班。
📍機車停車
鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路(僅限假日)等部分路段則封閉作為機車臨時停車場，約有1萬411席機車格位。
📍汽車停車
自行開車前來的民眾則可透過台86、台28、台39、台19甲、歸仁13路等替代道路，將車輛停放在高發2路底的26公頃汽車臨時停車場，該停車場可提供200席大型車格位、5,692席小汽車格位。另外，萬國通路觀光工廠規劃高鐵燈區假日停車空間725席小汽車格位。
🔴交通管制
高鐵燈區展燈期間周邊實施道路封閉管制的路段有武當路(站區南路至歸仁12路南下車道)、歸仁12路(高鐵1路至武當路雙向，及武當路至歸仁大道東向車道)、歸仁18路全段、大武路2段(中正南路2段至歸仁大道西向車道)及高鐵1路(高鐵大道至大武路2段雙向)等路段，作為行人徒步區及接駁車專用車道，請穿越性車流儘早改道。