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台南高鐵燈會登場！7大主題、節目懶人包　「李宗瑞作品在這區」

▲臺灣燈會在臺南，其中「安平燈區」已開跑，而「高鐵燈區」之主展區包含主燈將於今日點燈並開展，高鐵燈區規畫三大展區，本篇亮點、節目、交通與管制一次整理。（圖／取自龍耀台南官網）
▲臺灣燈會在臺南，其中「安平燈區」已開跑，而「高鐵燈區」之主展區包含主燈將於今日點燈並開展，高鐵燈區規畫三大展區，本篇亮點、節目、交通與管制一次整理。（圖／取自龍耀台南官網）

記者葉盛耀/綜合報導

2024臺灣燈會在臺南，以「龍耀臺南」為主題，本次規劃「高鐵燈區」及「安平燈區」2大燈區，安平燈區已於日前開始，而位於「高鐵燈區」之主展區包含主燈「龍來台灣」，將於今日元宵節、2月24日正式點燈。高鐵燈區主要規劃成三大展區，包含「主展區」、「城里有光展區」、「綠能燈區」。主燈區除了有主燈，更規劃7大主題，而由「先泰」公司製作的「台灣奇案- 陳守娘」花燈與富少李宗瑞所製作的花燈「普羅民遮慶繁榮」，位址都在「主燈區」內的花燈競賽專區。另外「城里有光」展區，更有台積電獨家資助藝術主燈「∞立方」，耗資千萬的製作費，很值得一看。本篇整理亮燈時間、主燈亮點、交通資訊與交通管制，所有訊息一次看。

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🔴台灣燈會在台南「高鐵燈區」

📍日期：2月24日至3月10日。

📍時間：
 週一至週四(不含國定假日)：14:00 -22:00 ( 亮燈17:00 -22:00)
 週五至週日：10:00 -22:00(亮燈17:00 -22:00)
 國定假日：10:00 -22:00(亮燈17:00 -22:00)，含 2月28日(三)

📍地點：大臺南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域

📍主燈：「2024台灣燈會在台南」主燈名為「龍來台灣」，高達22公尺。

▲台灣燈會主燈「龍來台灣」已經準備就緒，將在本週六元宵節正式點燈。（圖/台南市政府提供）
▲台灣燈會主燈「龍來台灣」已經準備就緒，將在今日元宵節正式點燈。（圖/台南市政府提供）
📍今日點燈節目內容
■ 13:30～15:30「開幕踩街活動」
地點於台南市歸仁區歸仁十八路，踩街陣容包含百人陣仗的南光中學樂儀隊、海外團隊日本yosakoi 舞團、菲律賓Masskara 舞團、造型與演出獨特的荷蘭Close-act 劇場、以及知名企業代表吉祥物。


■ 16:30～19:30「開幕晚會暨點燈儀式」：
地點於高鐵燈區開燈台，開幕演出節目包括演出曾獲國際大獎提名的在地頂尖團隊-十鼓擊樂團，將以激動人心的鼓藝和樂曲，為台灣最受民間敬愛的國姓爺獻上最高讚聲。還有Yosakoi 祭典舞蹈，今年北海道、名古屋、三重縣、高知縣都派出菁英團隊來台共賀元宵，在台灣燈會舞台上重現日本夜來祭慶典的狂熱氛圍。


📍燈會亮點整理：堪稱是台南400年來的首場國際級活動，安平燈區目前已展出中，高鐵燈區2月24日登場，預計展出將近300件各式光影燈藝作品，規劃「主展區」（7大主題）、「城里有光展區」、「綠能燈區」等3大展區

■ 「主展區」：主燈之外，主舞台兩側另設置以五行相生、年運吉祥的「金龍、水龍」打造成「山海合迎」的迎賓廣場，並以「台南的起源 台灣的故事」，串聯打造7大主題燈飾。以「圓」為設計概念，以7個主題與過去臺南城市樣貌的演替性為主軸，運用身體感知傳統藝術與創新藝術的碰撞與交會，並以在地歷史相遇當代節慶為設計概念，創造展區與民眾之互動性。

▲台灣燈會「山海合迎」迎賓廣場。（圖／交通部提供）
▲台灣燈會「山海合迎」迎賓廣場。（圖／交通部提供）
而在台北燈節的「眾神保庇（龍）平安」花燈，因為外形神似紙紮人，加上風格營造像極了中元普渡，因此引發爭議，成為最紅花燈，該製作公司「先泰」，也於此次台南高鐵燈會有展出花燈「台灣奇案- 陳守娘」，位址就在花燈競賽專區，也就是在高鐵主展區內，此燈座經兩天競賽專區評比，最終獲得大專社會組佳作。另外，因為下藥性侵案而入監服刑的富少李宗瑞，多年來也都有報名花燈競賽，今年他也與獄友製作「普羅民遮慶繁榮」則獲得特優獎，同樣都位在主燈區的花燈競賽專區。

▲在台北監獄服刑的李宗瑞與4名獄友花費8個月創作的「普羅民遮慶繁榮」花燈作品獲得特優。
▲在台北監獄服刑的李宗瑞，今年與4名獄友花費8個月創作的「普羅民遮慶繁榮」花燈作品獲得特優。（圖／矯正署提供）
■「 綠能燈區」：善用在地研發的綠能技術，燈具光源由氫能及太陽能兩種綠能發電與儲能裝置供給，為首度、也是全國唯一「利用全綠能發電」的燈會展區。

▲綠能燈區代表「科技、未來」。（圖／臺南市政府提供）
▲綠能燈區代表「科技、未來」。（圖／臺南市政府提供）
■ 「城里有光展區」：最獨特的是有台積電獨家資助藝術主燈「∞立方」，耗資千萬的製作費，整座光藝術裝置高達16米，以鏡面裝置結合流動燈光，整體作品以府城為發想，運用鏡面於日夜產生豐富的光影變化，匯聚出一座充滿想像的當代之城，敘述著臺南「因水而起、依水而生、與水共存」的流轉姿態。

▲三大展區中的「城里有光展區」，吸睛作品「∞立方」，由台積電耗資千萬贊助。（圖／台南市政府提供）
▲三大展區中的「城里有光展區」，吸睛作品「∞立方」，由台積電耗資千萬贊助。（圖／台南市政府提供）
🔴交通資訊
高鐵：抵達高鐵台南站，步行5分鐘即到會場。

台鐵：搭乘台鐵至台南站，轉沙崙線至台鐵沙崙站，步行5分鐘達會場。

接駁車：H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，步行5分鐘達會場。班次為尖峰2~5分鐘、離峰10~20分鐘一班。

▲此次台灣燈會高鐵燈區接駁車路線圖。（圖／取自龍耀台南官網）
▲此次台灣燈會高鐵燈區接駁車路線圖。（圖／取自龍耀台南官網）
📍機車停車
鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路(僅限假日)等部分路段則封閉作為機車臨時停車場，約有1萬411席機車格位。

📍汽車停車
自行開車前來的民眾則可透過台86、台28、台39、台19甲、歸仁13路等替代道路，將車輛停放在高發2路底的26公頃汽車臨時停車場，該停車場可提供200席大型車格位、5,692席小汽車格位。另外，萬國通路觀光工廠規劃高鐵燈區假日停車空間725席小汽車格位。

▲台灣燈會高鐵燈區周邊的汽車停車場。（圖／取自龍耀台南官網）
▲台灣燈會高鐵燈區周邊的汽車停車場。（圖／取自龍耀台南官網）

🔴交通管制
高鐵燈區展燈期間周邊實施道路封閉管制的路段有武當路(站區南路至歸仁12路南下車道)、歸仁12路(高鐵1路至武當路雙向，及武當路至歸仁大道東向車道)、歸仁18路全段、大武路2段(中正南路2段至歸仁大道西向車道)及高鐵1路(高鐵大道至大武路2段雙向)等路段，作為行人徒步區及接駁車專用車道，請穿越性車流儘早改道。

▲高鐵燈區周邊有交通管制，此為平日版本。（圖／取自龍耀台南官網）
▲高鐵燈區周邊有交通管制，此為平日版本。（圖／取自龍耀台南官網）
▲高鐵燈區展燈期間周邊將有交通管制（例假日版）（圖／台南市政府提供）
▲高鐵燈區展燈期間周邊將有交通管制（例假日版）（圖／台南市政府提供）

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