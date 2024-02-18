台北燈節「普渡風」花燈台南也有！觀賞地點曝光 作者曝創作理念
農曆春節假期結束，即將迎來元宵節，各地燈節陸續開跑，各出奇招吸引民眾到場朝聖。而昨（17）日開幕的台北燈節卻有一組「眾神保庇（龍）平安」的花燈被嫌棄是普渡風，引發各界討論不休。但其實在台南舉辦的2024台灣燈會上，也同樣有著「普渡風」的花燈，作者更在臉書上分享自己的創作理念。
記者潘毅／綜合報導
本次在台北燈節引發關注的「眾神保庇（龍）平安」花燈，因為人物外形神似紙紮人，加上風格營造像極了中元普渡，因此引發爭議。其實這組燈的創作者的確是民間禮儀公司「先泰」所製作，負責打造的周師傅也大方接受外界評論指教，更對於自己的花燈成為話題焦點而感到開心。
「先泰」公司今（18）日也再度於臉書上發文分享，團隊已經前往2024 台灣燈會的高鐵站旁廣場，安裝本次參展的作品「臺灣奇案 ~ 陳守娘 顯靈」，陳守娘的故事也有被記載在《臺灣通史》 之中，府城出生的陳守娘，自小受到節孝祠台南「辜婦媽廟 」的耳濡目染，以視為節婦為典範，對於陳守娘堅貞守節，卻不幸受虐而死，肯定其貞節風範並表露憐憫同情；另一方面也映出當時民眾對於貪官汙吏枉判的憤恨，以及對社會權勢階級的不滿。及接下來的民間流傳（女鬼索命）之因果報應，陳守娘事件在民間傳說的變異與揉雜之間，成為帶有奇案色彩的冤魂復仇記，一種「 有冤報冤、有仇報仇 」解怨懲惡的事件，衍生出天理昭彰的警世價值。
周師傅也期許，能藉由陳守娘的故事喚起：「 女性應跳脫傳統父權社會意識的綁縛； 陳守娘的（ 夠敢 ）精神，代表女人也能依其視角、解構、顛覆各樣對女性的不當強烈支配 ；並重拾女性應自立的精神，追求找出女性的自我價值，女力理當崛起」。