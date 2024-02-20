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台積電資助1000萬花燈「∞立方」！在台灣燈會高鐵區　試燈搶先看

▲2024台灣燈會在臺南，高鐵燈區將於2月24日開展，三大展區當中「城里有光展區」的吸睛作品「∞立方」，由台積電耗資千萬贊助，試燈畫面搶先曝光。（圖／台南市政府提供）
▲2024台灣燈會在臺南，高鐵燈區將於2月24日開展，三大展區當中「城里有光展區」的吸睛作品「∞立方」，由台積電耗資千萬贊助，試燈畫面搶先曝光。（圖／台南市政府提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024台灣燈會在臺南，高鐵燈區將於2月24日開展，三大展區當中，「城里有光展區」的最吸睛作品「∞立方」試燈影片今（20）日搶先曝光，該作品由台積電獨家耗資千萬贊助，由跨域團隊「有用主張」創作，以高達16公尺的巨型光藝術裝置，詮釋臺南400「因水而起、依水而生、與水共存」的流轉姿態，作品結合自然光影與聲光科技，日夜都極具觀賞性，體現了日夜循環、永續不息的概念。

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2024台灣燈會在臺南「高鐵燈區」即將於2月24日點燈，展期至3月10日，主燈為「龍來台灣」，而此次高鐵燈區規劃有「主展區」、「城里有光展區」、「綠能燈區」等3大展區，臺南市政府表示，「城里有光展區」的「∞立方」，是以府城為發想，以如同結晶般的外型重新詮釋當代之城的意象，並結合視錯覺的創意，創造出層次豐富的立體造型；以動態的燈光展演回應海、江、河水流動及匯聚的特色，引領觀眾從視覺體驗，轉移至身心的感知經驗，進而建立記憶連結。

▲「城里有光展區」的「∞立方」，是以府城為發想，以如同結晶般的外型重新詮釋當代之城的意象，並結合視錯覺的創意，創造出層次豐富的立體造型。（圖／台南市政府提供）
▲「城里有光展區」的「∞立方」，是以府城為發想，以如同結晶般的外型重新詮釋當代之城的意象，並結合視錯覺的創意，創造出層次豐富的立體造型。（圖／台南市政府提供）
作品主體造型為菱形體，利用斜角的天際線設計，形成空間與時間感的延伸；皮層則以近三千片的特殊鏡面反射板，排列出波浪般生氣盎然的景象；作品白天時會如明鏡般反射周遭環境，並隨著天光的變化改變樣貌；夜間時則以動態的燈光展演為主，運用變化豐富的光影，匯聚成充滿想像的視聽饗宴。

▲作品的皮層以近三千片的特殊鏡面反射板，排列出波浪般生氣盎然的景象。（圖／翻攝自台「∞立方」試燈影片）
▲作品的皮層以近三千片的特殊鏡面反射板，排列出波浪般生氣盎然的景象。（圖／翻攝自台「∞立方」試燈影片）
臺南市政府指出，由陳冠宏與陳映竹創立的「有用主張 UxU Studio」團隊，自2014年起參與許多國內藝術節及燈節展覽活動，例如多屆的月津港燈節、2022臺灣燈會－光啓愛河灣、臺東光祭、臺灣光影藝術節等。更於2018年成為華語國家第一個參與Amsterdam Light Festival（阿姆斯特丹燈節）的團隊，近年也積極參與國際各大光節及展覽，作品足跡遍佈荷蘭、英國、瑞典、日本、韓國、杜拜、沙烏地阿拉伯等地，致力將臺灣之光推向國際。

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