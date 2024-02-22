李宗瑞「監獄製花燈」超狂！連3年得獎作品曝光 網抓細節：天才
富少李宗瑞2012年因為被指控下藥性侵、偷拍30多名女子，最後被判刑29年10月定讞，目前正在台北監獄服刑。然而他在服刑期間，參加獄中花燈製作學習班，從2022年開始每年都報名花燈比賽都獲得不錯的成績，其中在2022年以及今年2024年都拿下特優殊榮，而2023年則是拿下佳作，由於每一年的花燈細緻度都非常高，讓不少網友大感意外直呼：「這種花燈等級根本是天才了吧」。
記者張嘉哲/綜合報導
台北監獄藝2021年6月成立花燈製作學習班，聘請中華花燈藝術學會教師進行授課，而目前人在台北監獄服刑的李宗瑞也在當時加入學習班，據悉，李宗瑞本來就對美術類相當有興趣，加入該班之後讓他學會設計草圖、搭建骨架、燈光配置、外觀彩繪等，而他的作品也已經連續三年參加花燈比賽獲得好成績。
在2022年第一年參加時，李宗瑞與獄友一同製作「祥虎獻瑞慶元宵」，獲得台北燈節社會大眾組特優獎；隔年2023又以作品「兔耀福門喜臨春」獲得佳作；而今年再度攜手獄友製作「普羅民遮慶繁榮」，歡慶台南400年歷史，再度奪下特優獎，而該作品是李宗瑞和4名獄友一同花費8個月製作，未來也將在台灣燈會台南高鐵燈區展出哦！
有網友細看近幾年李宗瑞的作品，在PTT發文表示「宗瑞哥的花燈每一年比一年還猛，今年的普羅民遮城細節好多，根本是花燈天才吧？」貼文曝光後，不少人紛紛讚賞「去年兔年花燈上面的藍鵲到今年的花燈，真的有厲害到」、「他的花燈真的做得好細節，期待去現場看『普羅民遮慶繁榮』這座燈」、「一年做得比一年還要好，今年的赤崁樓特優實至名歸」。
事實上，李宗瑞2012年因為涉入下藥性侵、偷拍30多名女子，許多知名藝人、女模、通告藝人都受害，引起社會議論，最後李宗瑞被判刑29年10月定讞，以我國刑法來看，受徒刑之執行而有悛悔實據者，有期徒刑要坐牢1/2時間才能夠申請假釋，因此李宗瑞最快也要在2027年中旬，才能達到「假釋申請」的門檻。
而這次台灣燈會睽違16年再度由台南市主辦，繼安平燈區已經在春節打響名氣之後，高鐵燈區也將在24日正式點燈啟動，一路展出到3月10日！屆時不只有李宗瑞「普羅民遮慶繁榮」特優作品，現場還有逼近300件花燈，歡迎民眾一起到台南感受400年歷史的魅力！