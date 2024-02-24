NBA／Tim Hardaway狠批Doncic！ 直言：他應該停止運球多跑戰術
美國職籃NBA達拉斯獨行俠昨（23）日戰勝鳳凰城太陽之後，喜迎近期一波7連勝高潮，目前戰績來到了33勝23敗，暫居西區第6。而儘管獨行俠近況火燙，但後衛Tim Hardaway Jr.的父親Tim Hardaway，卻對一哥Luka Doncic的打法不滿，直言他應該停止運球多替隊友跑戰術。
記者陳品翔/綜合報導
Tim Hardaway稍早參加知名Podcast節目《The OGs》說到：「我認為Luka Doncic的需要停止運球，他必須需要停止大量控球，雖然這是他的比賽風格，但是你知道如何大量運球，同時你也需要知道如果讓進攻運轉起來，為一些需要進攻戰術的人多跑一些戰術。」
「Kyrie Irving不需要進攻戰術，但是你知道，很多像我兒子這樣的球員，你需要給他們跑一些類似於floppy、pin down的戰術。你需要讓所有人都參與到比賽，每個隊友的參與，也會讓你自己打得更容易。如果有球員在底角站了8分鐘、折返跑了8分鐘，然後他得到了一個空擋的機會，他是投不進的，因為他失去了節奏，甚至在這期間沒摸過球過。」
值得一提，Tim Hardaway馳騁NBA賽場多年，生涯曾5次入選全明星賽，1次入選最佳陣容一隊、3次入選最佳陣容二隊，並於2022年正式獲選進入名人堂。Tim Hardaway的兒子Tim Hardaway Jr.是本季年度最佳第六人的強力競爭者，目前場均貢獻17.3分、3.6籃板、1.7助攻。
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