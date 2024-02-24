籃球／「表弟」卡森斯宣告NBA生涯結束！ 談台灣生活令他難忘
前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）日前正式降臨台灣籃壇，加盟T1聯盟台啤永豐雲豹，來台時也參與不少活動，包括親自擔任手搖飲店店員，親民的形象讓不少球迷為之瘋狂。近日DeMarcus Cousins也接受美國媒體專訪，坦言自己的NBA生涯已經結束，而自己也已經做好準備迎接更多挑戰，他也透露很享受在台灣打球的時光。
記者陳品翔/綜合報導
「表弟」DeMarcus Cousins稍早接受美國媒體《HoopsHype》專訪，談到是否有意力拼重返NBA舞台，表弟似乎認為，自己已經回不去NBA了，並說到：「我知道我在NBA度過了一段美好的時光，你知道，曾經有一段時間我一直在努力實現這個目標，但我現在生活的處境，除了籃球之外，我正在發生的一切，就像我處於一個非常好的地方一樣。所以就像我說的，我對我的未來感到興奮，我在聯盟當中的12年，只是我人生中的一個或多個小章節，我已經準備好繼續迎接下一步，看看接下來會發生什麼。」
同時DeMarcus Cousins也提到了自己來台打球時的感想，認為能夠透過籃球走遍世界，自己非常幸運能有這樣的機會。「我很幸運，因為籃球帶我走遍世界各地。在台灣的生活非常不可思議，因為我遇到非常多心地善良且真誠的人們，這是很難得的事情。」表弟也表示，自己非常喜歡台灣文化，台灣人十分情且好客，自己很喜歡美食，台灣的食物十分美味，其中最愛的美食就是火鍋和燒烤。
生涯曾4次入選NBA全明星賽的DeMarcus Cousins，是於1月下旬正式抵台，加盟台啤永豐雲豹，雖然抵台第一場表現不盡理想，但Cousins隨後迅速調整狀態，最終共計替雲豹出戰4場比賽，平均繳出22分、12籃板、5.5助攻的全能數據，也幫助雲豹站上例行賽戰績榜首，表弟隨後也獲得球迷與媒體一致青睞，在票選上獲得高度肯定，成功拿下一月最佳洋將。
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