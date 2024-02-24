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今日我最匯／新台幣周貶快2角　想甩開貶勢這些是關鍵　

▲台股創新高，新台幣兌美元卻獨憔悴，周貶快2角收31.555元，下周是否向31.6元有待觀察。 （圖／NOWnews資料照）
▲台股創新高，新台幣兌美元卻獨憔悴，周貶快2角收31.555元，下周是否向31.6元有待觀察。 （圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

台股持續創新高，新台幣兌美元卻獨憔悴，周五（2/23）收貶在31.555元，累計1周下來更狂貶1.85角，周貶0.59%，周線也連3黑，更是近5周來最大貶幅，亦是亞洲主要貨幣中表現最弱的。展望下周盤勢，匯銀人士認為，由於美國10年期債券殖利率在4.3%附近震盪，持續吸金，美國下周也將公布個人消費支出（PCE）物價指數，若再往上升，美降息恐再往後延，美元有機會往上衝，新台幣不排除見31.6元的可能，只是適逢月底出口商有拋匯需求，加上市場「老大」央行也可能出手阻貶。

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輝達（Nvidia）財報點燃AI熱潮，加上美國經濟數據優於預期，美國、歐洲、日本、台灣股市都創下歷史新高，不過，美國聯準會副主席與費城聯邦準備銀行總裁警告過早降息的風險，加上美國經濟數據強勁，推遲降息預期，美國2年期公債殖利率回升4.5個基點，並帶動長天期美債相應走升。 
 
同時，歐元區服務業PMI回升，加上歐洲央行會議記錄暗示要等到6月才降息，歐元在早盤一度走升，並令美元一度走弱，未跟著美債殖利走高，所幸美國經濟數據優於預期，令美元指數的跌幅收斂至平盤左右。 

至於日圓在美國聯準會官員接連警示過早降息風險，且美國經濟數據透露景氣穩健，續削弱市場降息預期，引導美債殖利率走高，連帶擴大美日利差，拖累日圓延續弱勢，日圓兌美元持續在150價位震盪。

新台幣兌美元也在外資買、賣匯雙向交易，未有明確方向，加上進口商、投信海外投資等美元買盤與出口商拋匯量能也相互拉扯，導致新台幣並未跟著台股創新高而走強，周五收貶在31.555元，累計1周下來仍大貶1.85角，貶幅0.59%。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，由於美國10年期公債殖利率持續站在4.3%附近，高利環境可能延續更久，國內資金轉向買美債，導致新台幣走貶。

匯銀人士也指出，美元降息時程預期往後，引發資金持續錢進海外，兩股力道拉扯，但隨著新台幣站穩31.5元後，不排除貶破31.6元的可能，只是收盤見到31.6元仍有難度，除適逢月底出口商有拋匯需求，加上市場「老大」央行也可能出手阻貶，不排除在31.5元持續盤整。

李其展則認為，如果美債殖利率繼續往5%靠攏 ，新台幣兌美元有可能往32元走，有可能重演去年走勢，去年上半年台股也很強，外資淨匯入很多，但新台幣匯價照樣走貶。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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