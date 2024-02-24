今日我最匯／新台幣周貶快2角　想甩開貶勢這些是關鍵　

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同時，歐元區服務業PMI回升，加上歐洲央行會議記錄暗示要等到6月才降息，歐元在早盤一度走升，並令美元一度走弱，未跟著美債殖利走高，所幸美國經濟數據優於預期，令美元指數的跌幅收斂至平盤左右。
至於日圓在美國聯準會官員接連警示過早降息風險，且美國經濟數據透露景氣穩健，續削弱市場降息預期，引導美債殖利率走高，連帶擴大美日利差，拖累日圓延續弱勢，日圓兌美元持續在150價位震盪。
新台幣兌美元也在外資買、賣匯雙向交易，未有明確方向，加上進口商、投信海外投資等美元買盤與出口商拋匯量能也相互拉扯，導致新台幣並未跟著台股創新高而走強，周五收貶在31.555元，累計1周下來仍大貶1.85角，貶幅0.59%。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，由於美國10年期公債殖利率持續站在4.3%附近，高利環境可能延續更久，國內資金轉向買美債，導致新台幣走貶。
匯銀人士也指出，美元降息時程預期往後，引發資金持續錢進海外，兩股力道拉扯，但隨著新台幣站穩31.5元後，不排除貶破31.6元的可能，只是收盤見到31.6元仍有難度，除適逢月底出口商有拋匯需求，加上市場「老大」央行也可能出手阻貶，不排除在31.5元持續盤整。
李其展則認為，如果美債殖利率繼續往5%靠攏 ，新台幣兌美元有可能往32元走，有可能重演去年走勢，去年上半年台股也很強，外資淨匯入很多，但新台幣匯價照樣走貶。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。