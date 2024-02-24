NBA／Draymond Green回歸先發、勇士攻防效率衝上前5　戰績9勝3敗

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數據顯示，Draymond Green回歸先發後，這段期間勇士每百回合進攻效率為120.7，在NBA中排名聯盟第5；防守效率111.7，也排名聯盟第5。不僅如此，根據另一名NBA專欄作家Kirk Goldsberry提供的數據，勇士在最近10場比賽在聯盟30隊之中，進攻效率排名第3，防守效率排名第6，淨效率排名第4。
勇士本季目前的防守效率為117.1 ，排名聯盟第20，也就是說在此之前勇士的防守表現更加差勁，Green重新加入陣容並且確定輪換後，他們很快在這方面有所改進。
Draymond Green本季共出賽30場比賽，場均可以得到9.6分6.7籃板6.1助攻0.8抄截和0.9阻攻。他一直是勇士攻防兩端的樞紐，也和Stephen Curry之間擁有獨特的化學反應。在Green禁賽復出之後，勇士重新擁有一名值得信賴的內線護框，而且可以進行大部分的換防。也可以減少Kevon Looney的上場時間，擺上有更多進攻性的陣容，這是他們攻防找回水準的原因。
勇士目前已經連續4場比賽得分超過125分，這是勇士隊史自1989年以來最長紀錄。
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