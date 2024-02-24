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NBA／Draymond Green回歸先發、勇士攻防效率衝上前5　戰績9勝3敗

▲Draymond Green回歸先發陣容之後，勇士攻防兩端的表現皆大幅提升，效率提升到NBA聯盟前10。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green回歸先發陣容之後，勇士攻防兩端的表現皆大幅提升，效率提升到NBA聯盟前10。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著勇士近11場比賽拉出一波9勝2敗的高潮，勇士明星大前鋒Draymond Green的價值也在連勝期間得到體現，根據美國媒體的數據，Green回歸先發之後，這段期間勇士攻防效率皆大幅提升到聯盟前10之中。特別是在防守方面，Green的存在立竿見影，讓勇士立刻從倒數前10回到前段班行列。

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轉播金州勇士隊賽事29年、報導NBA 35年的媒體人Tim Roye指出，自從勇士前鋒Draymond Green回歸球隊先發陣容以來，勇士取得了9勝3敗的戰績，而且球隊在攻防效率上都有明顯提升。

▲勇士Draymond Green遭到聯盟無限期禁賽，他透露自己曾崩潰痛哭。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士Draymond Green從無限期禁賽復出後，勇士的防守有明顯提昇。（圖／美聯社／達志影像）
數據顯示，Draymond Green回歸先發後，這段期間勇士每百回合進攻效率為120.7，在NBA中排名聯盟第5；防守效率111.7，也排名聯盟第5。不僅如此，根據另一名NBA專欄作家Kirk Goldsberry提供的數據，勇士在最近10場比賽在聯盟30隊之中，進攻效率排名第3，防守效率排名第6，淨效率排名第4。

勇士本季目前的防守效率為117.1 ，排名聯盟第20，也就是說在此之前勇士的防守表現更加差勁，Green重新加入陣容並且確定輪換後，他們很快在這方面有所改進。

▲勇士Draymond Green未入選美國夢幻隊名單，總監Grant Hill表示他今年狀況特殊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Green本季共出賽30場比賽，場均可以得到9.6分6.7籃板6.1助攻0.8抄截和0.9阻攻。他一直是勇士攻防兩端的樞紐，也和Stephen Curry之間擁有獨特的化學反應。（圖／美聯社／達志影像）
Draymond Green本季共出賽30場比賽，場均可以得到9.6分6.7籃板6.1助攻0.8抄截和0.9阻攻。他一直是勇士攻防兩端的樞紐，也和Stephen Curry之間擁有獨特的化學反應。在Green禁賽復出之後，勇士重新擁有一名值得信賴的內線護框，而且可以進行大部分的換防。也可以減少Kevon Looney的上場時間，擺上有更多進攻性的陣容，這是他們攻防找回水準的原因。

勇士目前已經連續4場比賽得分超過125分，這是勇士隊史自1989年以來最長紀錄。

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