Lucas被爆私約粉絲、偷吃！才退團9個月密謀復出 230萬人支持
南韓人氣男團NCT前香港籍成員Lucas（黃旭熙）2021年爆發一連串桃色醜聞，不但疑似不顧女友生理期強迫發生關係，還傳出私約粉絲、劈腿、約砲多人等渣男行徑，不敵輿論圍剿，去年2023年5月發布手寫信宣布退團，離開SM娛樂。昨（23）日，Lucas大動作開通新的個人和工作室帳號，並更新一張沙龍照，疑似將全面復出。
記者楊穎軒／綜合報導
Lucas沉寂3年，昨天在1208萬粉絲數的IG更新帥氣宣傳照，配文放上一根幸運草的符號，立刻吸引230萬人按讚，他還另創設個人IG官方帳號，目前已經超過51萬人追蹤，此外，微博的工作室帳號也開通，顯然一切都經過所屬的經紀公司SM娛樂決策、操作。
對於Lucas將重返娛樂圈，粉絲看法不一，不少人樂觀其成，「等待三年了！神啊」、「我想念你，不敢相信我真的看到了你的臉」、「三年的悲傷淚水結束了！現在只有幸福的淚水」、「你看起來太棒了」、「王者歸來」，不過也有人痛批：「你不用反省嗎」、「我真的無言了」、「離你退團還不到一年」、「SM很缺錢嗎？」
※【NOWnews 今日新聞
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