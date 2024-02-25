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本周咖啡優惠！7-11美式寄杯26元　星巴克、全家拿鐵都買一送一

▲本周咖啡優惠出爐，7-11、全家分別祭出霜淇淋、思樂冰、咖啡買一送一，星巴克連4天買一送一喝到2月29日。（圖／業者提供）
▲本周咖啡優惠出爐，7-11、全家分別祭出霜淇淋、思樂冰、咖啡買一送一，星巴克連4天買一送一喝到2月29日。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

今年沒有228連假，僅周三「點放」一天，不過迎來四年一次的2月29日，咖啡優惠依然熱鬧。7-11霜淇淋、思樂冰、芋見想泥歐蕾買1送1，大杯美式、厚乳拿鐵買2送2；若自備杯子喝濃萃美式，寄杯最低26元；全家則有花生圓圓拿鐵買1送1、單品拿鐵第2杯9元可寄杯。星巴克連續4天爽喝買一送一，85度C也限時買2送1。《NOWnews》整理各家優惠精華，一文掌握每杯原價、平均特價。

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🟡7-ELEVEN
元宵節優惠到尾聲，開學季好康接棒，門市大杯美式、厚乳拿鐵都買1送1，原先一杯要110元的精品燕麥拿鐵，線上寄杯平均單杯63元，2月28日當天再加碼特大杯思樂冰買1送1。

📍門市｜2月24日至2月28日（限指定支付）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）

📍門市｜2月28日
特大杯思樂冰買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▲7-11在2月28日當天，特大杯思樂冰買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11在2月28日當天，特大杯思樂冰買1送1。（圖／業者提供）
📍門市｜2月24日至2月28日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾芋見想泥歐蕾買1送1，5折（原價85元、特價43元）

▲7-11「開學季」門市指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11「開學季」門市指定飲品買2送2。（圖／業者提供）
📍門市｜2月23日至2月25日
◾大杯黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯熱精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯熱精品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）

📍門市｜2月21日至3月5日
◾中杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾特大杯燕麥奶茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／拿鐵任2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲2月21日至3月5日7-11門市推出「植感好生活」活動。（圖／業者提供）
▲7-11門市至3月5日前有「植感好生活」活動。（圖／業者提供）
📍APP｜2月24日至2月29日
◾濃萃美式6杯188元，6.3折（原價50元、特價31元）
◾濃萃拿鐵4杯188元，7.8折（原價60元、特價47元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）

▲7-11線上寄杯「開學季」多杯組188元。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯「開學季」多杯組188元。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
元宵節剛過，還沒吃湯圓的人趕緊了。全家周日是最後一天「花生圓圓」系列買一送一，不管是醇奶茶或拿鐵加湯圓都有，且兩款口味買一送一可混搭，平均單杯35元。

📍門市｜2月23日至2月25日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上兩款可互搭，不同品項買1送1為總價除以2。

▲全家更搶攻熱飲商機，秋冬首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」。（圖／全家提供）
▲全家熱甜湯「花生圓圓醇奶」、加湯圓的咖啡「花生圓圓拿鐵」可互搭買一送一。（圖／業者提供）
📍門市｜2月23日至2月25日
◾特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯薑汁撞奶39元，6折（原價65元、特價39元）
◾大杯冰糖雪梨紅棗茶39元，6折（原價65元、特價39元）
◾大杯杏仁茶39元，6折（原價65元、特價39元）
◾霜淇淋第2支5元，5.5折（原價49元、特27元）

📍APP｜限2月26日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家門市、APP都有單品咖啡2杯119元，不過APP可線上寄杯跨店領。（圖／翻攝畫面）
▲全家「週一單品日」，APP線上寄杯單品咖啡2杯119元。（圖／翻攝畫面）
🟡星巴克
周一上班來杯星巴克，心情立刻好一半。星巴克周一至周四連續4天，只要在星巴克社群尋找「幸福花瓣」，憑截圖就能爽喝特大杯買一送一。

2月26日至2月29日期間，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，在活動當天上午11時至晚間8時，到門市買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，第2杯免費。

每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。優惠品項不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動也不適用於機場、高鐵台鐵站、國道休息站、觀光區等部份門市。

▲星巴克連續四天買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克連續四天買一送一。（圖／業者提供）
🟡85℃
慶祝「228小周末」，85℃祭出一日限定優惠，全台門市在2月28日當天，全時段大杯咖啡系列買2送1，大杯美式咖啡平均單杯47元，等於是6.7折。以及大杯咖啡系列的寄杯卡，原價買2張送1張，每張10杯，每組現省990元。

▲85℃在2月28日舉行「咖啡分享日」買2送1。（圖／業者提供）
▲85℃在2月28日舉行「咖啡分享日」買2送1。（圖／業者提供）

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