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NBA／KD就是GOAT！灰狼Edwards點出原因　稱沒看過7呎長人這樣做

▲「KD」Kevin Durant是灰狼Anthony Edwards心目中最偉大的球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲「KD」Kevin Durant是灰狼Anthony Edwards心目中最偉大的球員。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

關於誰是NBA史上最偉大球員（GOAT）一直是球迷熱烈討論的話題之一，對於明尼蘇達灰狼隊的後衛Anthony Edwards來說，這個問題的答案非常明確，那就是他的偶像「KD」Kevin Durant。

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近期與《ESPN》記者Malika Andrews的訪談中，Edwards毫不猶豫地表達了對Durant的崇拜之情，「他在我心目中就是最偉大的球員，這可能聽起來很瘋狂，但是我從小就一直是KD的粉絲，他是我見過第一個能夠這樣投籃、運球過人的7呎常長人。」

Durant自2007年NBA選秀以第二順位被選中，並加入西雅圖超音速隊以來，就開始了他的職業生涯，當時Edwards僅有6歲。時光飛逝，將近20年後，Edwards在2020年成為NBA選秀狀元，並在今年NBA全明星賽中與偶像Durant同場競技。

在印第安納波利斯舉行的NBA全明星賽，Edwards也向媒體們分享了他對於與Durant同場競技的興奮之情，「Durant是我有史以來最喜愛的球員，能夠跟他一起打球真的很酷。」Edwards說。

今年Edwards迎來在灰狼隊的第四個賽季，繳出場均26.3分、5.2個籃板和5.3次助攻的優異數據。而Durant在生涯第16個賽季中，場均為鳳凰城太陽隊貢獻28.1分、6.6個籃板和5.6次助攻。
 

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