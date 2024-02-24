台中香辣豬肉乾也淪陷！驗出含「蘇丹紅辣椒粉」 販售全台15縣市
本月23日，台中市食品藥物安全處，前往龍井區金安記食品廠，抽驗「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」等產品，其紅辣椒原料檢驗出使用「蘇丹色素三號」號20ppb，目前已要求6739公斤產品回收下架，並同步要求42家下游業者比照辦理，而台中市府也將持續擴大追查，保障民眾權益。
記者林盈君／綜合報導
據了解，近日，新北市政府衛生局查獲「保欣企業有限公司」，其從中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料，檢驗出癌物質蘇丹色素三號。對此，台中市食品藥物安全處追查「金安記食品廠」，其使用的紅辣椒原料，批號雖與新北市政府衛生局查獲不同，但送驗後仍檢驗出蘇丹色素三號20ppb。
而「金安記食品廠」共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」，兩項產品共6739公斤，主要銷售到台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣及金門縣等15縣市。
對此，食安處已通知各縣市政府衛生，協助當地業者回收下架，將持續督促回收工作並更新資料，防止問題產品流入市面。金安記食品也提供消費者退貨專線電話（04-26354318）。